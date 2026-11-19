नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में अटल द्वार के पास बुधवार सुबह धर्मवीर सिंह का शव नीम के पेड़ से लटका मिला। चार माह पहले ही उसने प्रेम विवाह किया था। स्वजन ने मृतक की पत्नी और उसके एक साथी पर गंभीर आरोप लगाते हुए इन्हें आत्महत्या का जिम्मेदार बताया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

तिघरा के सीता का पुरा का रहने वाला है मृतक