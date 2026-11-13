दिलजीत के शो को बम से उड़ाने की धमकी, पकड़े गए आरोपी से पूछताछ करेगी MP ATS

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। अमिताभ बच्चन के मुंबई (जुहू) स्थित बंगले 'जलसा' और पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के इंदौर में कान्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मामले में तकनीकी पड़ताल में लगी साइबर सेल की टीम के साथ मप्र एटीएस भी सक्रिय है। इस हाई-प्रोफाइल धमकी के तार उत्तर प्रदेश से जुड़ने के बाद मप्र एटीएस ने यूपी एटीएस से संपर्क साधा है।

धमकी के पीछे केवल शरारत है या कोई अन्य बड़ी साजिश यूपी एटीएस द्वारा 29 अक्टूबर को कानपुर से गिरफ्तार अंकित शंखवार से पूछताछ करने के लिए मप्र एटीएस की एक टीम उत्तर प्रदेश रवाना होगी। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि धमकी के पीछे केवल शरारत है या कोई अन्य बड़ी साजिश।



बता दें कि डेंजर व्हाट्सन नाम की ई-मेल आइडी से मप्र हाइकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के रजिस्ट्रार के आधिकारिक ई-मेल पर छह नवंबर को सुबह धमकी मिली है। जबकि उप्र के शैक्षणिक संस्थानों को धमकी पिछले माह दूसरी ई-मेल आइडी से दी गई। दोनों में जिक्र खालिस्तान नेशनल आर्मी का है। चार देशों में बेचीं हजारों फर्जी आईडी उप्र के शैक्षणिक संस्थानों संस्थानों को धमकी मामले में गिरफ्तार अंकित से पता चला है कि उसने हजारों की संख्या में फर्जी ई-मेल आइडी तैयार कर उन्हें विदेश में बेचा है। ये फर्जी आइडी चार अलग-अलग देशों में बेची गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बचने के लिए लेनदेन क्रिप्टो करंसी के माध्यम से किया गया।