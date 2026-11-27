नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। हरपालपुर-बेलाताल रेलखंड पर दोहरीकरण के लिए प्रस्तावित तकनीकी कार्य फिलहाल टाल दिया गया है। रेलवे ने इस खंड में होने वाला नॉन इंटरलाकिंग (एनआई) कार्य निरस्त कर दिया है। इसके चलते ट्रेनों के परिचालन में पहले घोषित बदलाव भी वापस ले लिए गए हैं।

पुराने समय पर मिलेंगी ट्रेनें