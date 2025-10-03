मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    10वीं पास ड्राइवर ने एम-फार्मा के छात्र को बनाया ठगों का सरगना, जल्द पैसा कमाने के लालच ने बर्बाद किया भविष्य

    हाईवे पर चेकिंग प्वाइंट लगाकर वसूली करने वाले नकली पुलिसकर्मियों को कोर्ट में पेश किया गया। इन्हें गुरुवार को तीन दिन की रिमांड पर लिया गया है। गैंग का सरगना शिवम चतुर्वेदी एम-फार्मा का छात्र है, लेकिन असल में उसके पीछे दिमाग 10वीं पास ड्राइवर रविंद्र यादव का है। रविंद्र ट्रक और डंपर चलाता है।

    By amit mishra
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 12:15:23 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 12:15:23 AM (IST)
    10वीं पास ड्राइवर ने एम-फार्मा के छात्र को बनाया ठगों का सरगना, जल्द पैसा कमाने के लालच ने बर्बाद किया भविष्य
    10वीं पास ड्राइवर ने एम-फार्मा के छात्र को बनाया ठगों का सरगना

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। हाईवे पर चेकिंग प्वाइंट लगाकर वसूली करने वाले नकली पुलिसकर्मियों को कोर्ट में पेश किया गया। इन्हें गुरुवार को तीन दिन की रिमांड पर लिया गया है। गैंग का सरगना शिवम चतुर्वेदी एम-फार्मा का छात्र है, लेकिन असल में उसके पीछे दिमाग 10वीं पास ड्राइवर रविंद्र यादव का है। रविंद्र ट्रक और डंपर चलाता है।

    नकली पुलिसकर्मी बनकर ठगी

    उसने शिवम को बताया था कि हाइवे पर पुलिस और आरटीओ चेकिंग प्वाइंट लगाते हैं, यहां वसूली होती है। अगर जल्दी पैसा कमाना है तो खुद ही पुलिस बन जाते हैं और वसूली शुरू कर देते हैं। इसके बाद नकली पुलिसकर्मी बनकर ठगी करना शुरू कर दी। यह लोग ग्वालियर में करीब दो माह से रुके हुए थे। यहां हाईवे से जुड़े रास्तों पर वसूली कर रहे थे।

    पढ़ाई में अच्छा है आरोपी शिवम

    ग्वालियर पुलिस ने बुधवार को पुलिस और आरटीओ बन हाईवे पर चेकिंग प्वाइंट लगाकर वसूली करने वाले चार आरोपी शिवम चतुर्वेदी, रविंद्र यादव, नीरज यादव, पवन यादव को गिरफ्तार किया था। चारों सागर के रहने वाले हैं। शिवम चतुर्वेदी टीआइ बनता था, जबकि तीनों आरक्षक बनते थे। शिवम एम-फार्मा कर रहा है, वह पढ़ाई में अच्छा है। अंग्रेजी में भी बात कर लेता है, इसलिए वह टीआइ बनता था।

    जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बना नकली पुलिस

    पुलिस मान रही थी कि शिवम सरगना है, लेकिन उसे फर्जीवाड़े के रास्ते पर ले जाने वाला 10वीं तक पढ़ा रविंद्र यादव है। शिवम के पिता भी ड्राइवर हैं। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। बड़े सपने थे, इसलिए रविंद्र के कहने पर यह रास्ता अपना लिया। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में नकली पुलिस बन गया।

    कर रहा था पुलिस की तैयारी, चयनित नहीं हो पाया तो पहन ली वर्दी

    शिवम ने बताया कि वह एसआइ बनना चाहता था। इसके लिए तैयारी कर रहा था। 2017 के बाद भर्ती नहीं हुई। इसके बाद उसने कुछ प्रतियोगी परीक्षा दी, लेकिन चयन नहीं हुआ। इसके बाद नकली वर्दी पहनकर वसूली करने लगा।

    सूने रास्तों पर खड़ी होती थी नकली पुलिस, नए कानून की किताब भी पढ़ी

    आरोपित शिवम चतुर्वेदी और उसके साथी सूने रास्तों पर खड़े होते थे। मुख्य हाइवे की जगह हाइवे के लिंक रास्तों पर खड़े होते थे। यहां भारी वाहनों को रोकते थे। साथ ही शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को रोकते थे। नए कानून की किताब भी उसने पढ़ी थी, जिससे कहीं फंस न जाए।

    पुलिस आज साथ लेकर जाएगी, कहां की वसूली

    विजयदशमी के आयोजन के चलते पुलिस गुरुवार को ड्यूटी में व्यस्त रही। शुक्रवार को सभी आरोपितों को वहां ले जाया जाएगा, जहां-जहां इन लोगों ने वसूली की है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.