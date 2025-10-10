Gwalior: सड़क से ठेला हटाने को कहा तो नशेड़ी ने सिपाही को ही जड़ दिए चांटे, वीडियो वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। जनकगंज थाने में पदस्थ सिपाही सत्यभान सिंह बीती रात थाने की मोबाइल वैन लेकर पुलिस कंट्रोल रूम जा रहा था। तभी सड़क पर एक युवक नशे में था और ठेला सड़क पर खड़ा किए हुए था। सिपाही ने उसे ठेला हटाने के लिए कहा तो वह सिपाही पर ही आक्रोशित हो गया और थप्पड़ मार दिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया।

इंदरगंज थाना क्षेत्र की है घटना घटना इंदरगंज थाना क्षेत्र की है। इंदरगंज थाना पुलिस ने आरोपित पर एफआईआर दर्ज की और गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जहां उसने सिपाही को पीटा था, उसी क्षेत्र में जुलूस भी निकाला। सीएसपी इंदरगंज रोबिन जैन ने बताया कि सिपाही सत्यभान पुलिस कंट्रोल रूम जा रहा था, वह रात्रि गश्त में था। जनकगंज थाने में पदस्थ एसआई मुनेंद्र सिंह भदौरिया की भी गश्त थी।