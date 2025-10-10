जिला पंचायत सदस्य का नशे में उत्पात, CSP की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश, टोका तो बदसलूकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। भिंड से जिला पंचायत सदस्य हरिशंकर लोधी और उनके साथियों ने सीएसपी महाराजपुरा नागेंद्र सिंह सिकरवार की गाड़ी को ओवरटेक करने का प्रयास किया। रेलवे स्टेशन की ओर से यह लोग आ रहे थे। सीएसपी गाड़ी के पीछे लगातार अपनी कार में लगा हूटर बजा रहे थे। जब बार-बार हूटर बजाने पर टोका तो सीएसपी के साथ मौजूद पुलिसकर्मियों से बदसलूकी कर दी।

यहां फोर्स बुलाई गई और इन्हें पकड़कर थाने ले जाया गया। इसके बाद इनके समर्थन में ओबीसी महासभा के लोग आ गए और गोला कका मंदिर थाने पर धरना दे दिया। देर रात तक यह हंगामा जारी रहा। इनकी कार एमजी हेक्टर को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने आशंका जताई है कि वह नशे में थे। इसके चलते इनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है।

क्या है पुलिस का बयान?

पुलिस अधिकारियों का कहना है - यह नशे में थे। इसके चलते ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनाया गया है। सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार अपनी सरकारी गाड़ी से गोला का मंदिर चौराहे की तरफ जा रहे थे। वह स्टेशन बजरिया की तरफ से आ रहे थे। इसी दौरान पीछे से एमजी हेक्टर गाड़ी आ रही थी। गाड़ी पर हूटर लगा हुआ था। गाड़ी रफ्तार में थी। सीएसपी की गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए हूटर बजाना शुरू कर दिया।

पुलिस कार सवारियों को थाने ले गई

इसके बाद कट मारने का भी प्रयास किया। जब सीएसपी के साथ मौजूद ड्राइवर, गनर ने टोका तो बदसलूकी शुरू कर दी। झूमा-झटकी भी की गई है। इसके बाद तो यहां फोर्स पहुंच गई। कार में सवार हरिशंकर लोधी, प्रदीप कंसाना, प्रेम सिंह को पुलिसकर्मी पकड़कर गोला का मंदिर थाने ले गए। फिर मेडिकल कराने के लिए हॉस्पिटल ले गए। गोला का मंदिर थाना प्रभारी हरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन लोगों का मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्रिंक एंड ड्राइव की कार्रवाई की गई है। हरिशंकर लोधी भिंड का जिला पंचायत सदस्य बताया गया है।