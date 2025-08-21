मेरी खबरें
    शराब के नशे में ऑटो चलाना पड़ गया भारी, कोर्ट ने लगाया 12 हजार का जुर्माना

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 09:41:31 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 09:41:31 PM (IST)
    शराब के नशे में ऑटो चलाना पड़ गया भारी

    HighLights

    1. ऑटो चालक ने शराब के नशे में ऑटो चलाया
    2. क्षतिग्रस्त हालत में खड़ा मिला ऑटो
    3. कोर्ट ने लगाया 12 हजार का जुर्माना

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के सिरोल थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक ने पहले शराब के नशे में ऑटो चलाया और फिर पलट दिया। पुलिस ने तत्काल उसे पकड़ा और फिर कोर्ट में पेश किया जहां से कोर्ट ने ऑटो चालक पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, 18 अगस्त 2025 को थाना सिरोल पुलिस टीम गोल्डन लोटस बैंक्विट हाल, डीबी सिटी के पास ड्यूटी पर मौजूद थी।

    क्षतिग्रस्त हालत में खड़ा मिला ऑटो

    इसी दौरान सूचना मिली कि हुरावली स्थित एचपी पेट्रोल पंप के सामने एक ऑटो पलट गया है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां एक ऑटो क्षतिग्रस्त हालत में खड़ा मिला लेकिन कोई घायल व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम संदीप चिगोटिया (32), निवासी हस्तिनापुर, ग्वालियर बताया। पुलिसकर्मियों ने देखा कि संदीप चिगोटिया बहुत ज्यादा नशे में था। यहां तक कि वह ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था और सही से बोल भी नहीं पा रहा था। पुलिस ने तत्काल ऑटो और चालक को थाने ले जाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

    मेडिकल रिपोर्ट में पता चला नशे में था चालक

    थाने में प्रक्रिया पूरी करने के बाद चालक का मेडिकल परीक्षण जिला अस्पताल, मुरार में कराया गया। डाक्टरों की रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि आरोपित ने शराब का सेवन किया है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उसका ऑटो को जब्त कर लिया। सिरोल पुलिस ने पूरा प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान आरोपित चालक को शराब के नशे में वाहन चलाने का दोषी पाते हुए अदालत ने 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

