नशे में पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा, तनख्वाह के पैसे पूछने पर बोला- जुए में हार गया सब

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के हजीरा क्षेत्र में एक युवक ने अपनी पत्नी को नशे की हालत में बेरहमी से पीटा। वह जुए में रुपये हार गया तो पत्नी ने टोका। इसके बाद गुस्से में उसने पत्नी पर ही हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है।

पीड़िता रंजना ने पुलिस को बताया कि उसका पति संजय मराठे निजी कंपनी में काम करता है। उसे हर माह 12 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है। वह शराब पीता है। रात को जब वह घर आया तो पत्नी ने तनख्वाह के बारे में पूछा। तनख्वाह के बारे में पत्नी ने पूछा तो वह बोला कि जुए में हार गया। इसके बाद पत्नी रोने लगी।