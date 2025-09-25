मेरी खबरें
    हजरत निजामुद्दीन से रानी कमलापति स्टेशन जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में शराब के नशे में चढ़े युवक-युवती ने जमकर हंगामा किया। वे खुद को पति-पत्नी बता रहे थे। हंगामें से ट्रेन में बैठे अन्य यात्रियों को परेशानी हुई। युवती ने आरपीएफ को 500 रुपये के नोट दिखाकर गालियां दी। इसके बाद उन्हें आगरा में ट्रेन से उतार लिया गया। दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

    वंदे भारत एक्सप्रेस में शराब के नशे में युवक-युवती का हंगामा, RPF को 500-500 रुपये के नोट दिखाए
    वंदे भारत एक्सप्रेस। फाइल फोटो

    1. युवक-युवती ने ट्रेन में मौजूद स्टाफ के सथ विवाद किया।
    2. ट्रेन से उतारा तो दोनों प्लेटफार्म पर भी हंगामा करने लगे।
    3. पुलिस ने युवक-युवती पर ही मामला दर्ज किया गया है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। हजरत निजामुद्दीन से रानी कमलापति स्टेशन जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में गत मंगलवार को शराब के नशे में धुत युवक-युवती ने जमकर हंगामा मचाया। दोनों ने ट्रेन में मौजूद ऑनबोर्डिंग स्टाफ के साथ ही सहयात्रियों के साथ ही अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद कंट्रोल से मिली सूचना के आधार पर आरपीएफ के जवानों ने युवक-युवती को ट्रेन से उतार लिया।

    स्टेशन पर भी दोनों के तेवर कम नहीं हुए, बल्कि युवती ने अपने पर्स से 500-500 रुपये के नोट निकालकर आरपीएफ के जवानों को दिखाए और अपशब्द कहे। इसके बाद दोनों को थाने लाकर मामला दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्री बबलू और नेहा शुक्ला हजरत निजामुद्दीन स्टेशन सी-2 कोच की सीट नंबर 50 व 51 पर सवार हुए। वे नशे में धुत थे।

    आरपीएफ के जवानों ने बाहर निकाला

    ट्रेन जैसे ही सफर में आगे बढ़ी, तो दोनों ने कोच में शराब के नशे में हंगामा करना शुरू कर दिया। इससे ट्रेन में बैठे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जब उन्हें ट्रेन में मौजूद स्टाफ ने समझाने की कोशिश की, तो दोनों ने स्टाफ से भी झगड़ा शुरू कर दिया।

    ट्रेन जैसे ही आगरा से निकली तो इसकी शिकायत कंट्रोल को मैसेज के माध्यम से की गई। ट्रेन जब ग्वालियर स्टेशन पहुंची, तो आरपीएफ के जवानों ने दोनों को बाहर निकाला। जब आरपीएफ ने नशे में धुत युवक-युवती को ट्रेन से उतारा तो दोनों प्लेटफार्म पर भी हंगामा करने लगे।

    सिगरेट की मांग करने लगे

    प्लेटफार्म पर आने-जाने वाले यात्रियों से सिगरेट की मांग करने लगे। ऐसे में आरपीएफ के जवान युवक-युवती को लेकर थाने आए। पूछताछ में दोनों स्वयं को पति-पत्नी बता रहे थे और उन्होंने अपना निवास भोपाल बताया।

    आरपीएफ टीआई मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि कंट्रोल से मिले मैसेज के बाद वंदे भारत से नशे में धुत युवक-युवती को उतारा गया और उनसे पूछताछ की गई तो पुलिस से ही अभद्रता करने लगे। दोनों युवक-युवती पर ही मामला दर्ज किया गया है।

