MP Board Exam 2027 के लिए डमी प्रवेश पत्र जारी, स्कूल प्राचार्यों को सौंपी गई रिकॉर्ड जांच की जिम्मेदारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आगामी वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं (कक्षा 10वीं व 12वीं) को पूरी तरह त्रुटिरहित और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अक्सर बोर्ड परीक्षाओं के दौरान अंतिम समय पर प्रवेश पत्र व मार्कशीट में छात्र का नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, फोटो या विषय संबंधी त्रुटियां सामने आती हैं।

इसके कारण परीक्षा वाले दिन न केवल विद्यार्थियों को मानसिक तनाव झेलना पड़ता है, बल्कि परीक्षा केंद्रों पर तैनात पर्यवेक्षकों और केंद्राध्यक्षों को भी खासी प्रशासनिक परेशानी उठानी पड़ती है। इसी गंभीर समस्या के स्थायी समाधान के लिए बोर्ड ने मुख्य परीक्षा से पहले ही ऑनलाइन डमी प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं।

बोर्ड अधिकारियों ने किया स्पष्ट

बोर्ड अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पोर्टल पर अपलोड किए गए ये डमी प्रवेश पत्र हूबहू असली प्रवेश पत्रों के प्रारूप पर आधारित हैं, लेकिन इनका उपयोग मुख्य परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए नहीं किया जा सकेगा। इन्हें जारी करने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि मुख्य प्रवेश पत्र प्रिंट होने से पहले ही संबंधित डेटा की सूक्ष्मता से जांच कर ली जाए। इसके माध्यम से विद्यार्थी और विद्यालय प्रबंधन यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि बोर्ड के रिकार्ड में दर्ज सभी जानकारियां शत-प्रतिशत सही हैं।

प्राचार्य और शिक्षकों को दी गई मिलान की जिम्मेदारी

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस प्रक्रिया को गंभीरता से लेने के लिए प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों के प्राचार्यों एवं कक्षा शिक्षकों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के तहत प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक अपने विद्यालय के सभी परीक्षार्थियों के डमी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर स्कूल के मूल दाखिल-खारिज रजिस्टर से उनका मिलान करेंगे।