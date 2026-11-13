MP Board Exam 2027 के लिए डमी प्रवेश पत्र जारी, स्कूल प्राचार्यों को सौंपी गई रिकॉर्ड जांच की जिम्मेदारी
डमी प्रवेश पत्र जारी करने का उद्देश्य सिर्फ मुख्य प्रवेश पत्र प्रिंट होने से पहले ही संबंधित डेटा की सूक्ष्मता से जांच कर ली जाए।
Publish Date: Fri, 13 Nov 2026 09:50:54 AM (IST)Updated Date: Fri, 13 Nov 2026 09:51:19 AM (IST)
HighLights
- डमी प्रवेश पत्र से दूर होगी त्रुटियां
- प्राचार्यों और शिक्षकों को मिला मिलान का जिम्मा
- ऑनलाइन शुल्क जमा कर हो सकेगा सुधार
नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आगामी वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं (कक्षा 10वीं व 12वीं) को पूरी तरह त्रुटिरहित और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अक्सर बोर्ड परीक्षाओं के दौरान अंतिम समय पर प्रवेश पत्र व मार्कशीट में छात्र का नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, फोटो या विषय संबंधी त्रुटियां सामने आती हैं।
इसके कारण परीक्षा वाले दिन न केवल विद्यार्थियों को मानसिक तनाव झेलना पड़ता है, बल्कि परीक्षा केंद्रों पर तैनात पर्यवेक्षकों और केंद्राध्यक्षों को भी खासी प्रशासनिक परेशानी उठानी पड़ती है। इसी गंभीर समस्या के स्थायी समाधान के लिए बोर्ड ने मुख्य परीक्षा से पहले ही ऑनलाइन डमी प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं।
बोर्ड अधिकारियों ने किया स्पष्ट
बोर्ड अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पोर्टल पर अपलोड किए गए ये डमी प्रवेश पत्र हूबहू असली प्रवेश पत्रों के प्रारूप पर आधारित हैं, लेकिन इनका उपयोग मुख्य परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए नहीं किया जा सकेगा। इन्हें जारी करने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि मुख्य प्रवेश पत्र प्रिंट होने से पहले ही संबंधित डेटा की सूक्ष्मता से जांच कर ली जाए। इसके माध्यम से विद्यार्थी और विद्यालय प्रबंधन यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि बोर्ड के रिकार्ड में दर्ज सभी जानकारियां शत-प्रतिशत सही हैं।
प्राचार्य और शिक्षकों को दी गई मिलान की जिम्मेदारी
माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस प्रक्रिया को गंभीरता से लेने के लिए प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों के प्राचार्यों एवं कक्षा शिक्षकों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के तहत प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक अपने विद्यालय के सभी परीक्षार्थियों के डमी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर स्कूल के मूल दाखिल-खारिज रजिस्टर से उनका मिलान करेंगे।
निर्धारित शुल्क के साथ हो सकेगा ऑनलाइन संशोधन
डमी प्रवेश पत्रों की जांच के दौरान यदि किसी प्रकार की त्रुटि सामने आती है, तो स्कूल प्रबंधन निर्धारित ऑनलाइन शुल्क जमा करके पोर्टल के माध्यम से समय-सीमा के भीतर उसमें आवश्यक संशोधन करा सकेगा। समय रहते सुधार हो जाने से बाद में जारी होने वाले अंतिम और असली प्रवेश पत्र पूरी तरह त्रुटिरहित होंगे। शिक्षाविदों का मानना है कि मंडल की इस दूरदर्शी पहल से परीक्षा के समय होने वाली अनावश्यक भागदौड़ पर अंकुश लगेगा और छात्र बिना किसी बाधा के अपनी परीक्षा दे सकेंगे।
बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के डमी प्रवेश पत्र बोर्ड ने भेजे हैं। सभी के प्रिंट लेकर जांचा जा रहा है और छात्रों को भी दिखाया जा रहा है। यदि कोई कमी होती है तो उसे लाल पेन से मार्क किया जाता है। इसके बाद पोर्टल पर ठीक कर दिया जाता है। इससे प्रवेश पत्र त्रुटि रहित आएगा और मार्कशीट में भी गलतियां कम आएंगी। जिससे छात्रों को परेशानी नहीं होगी। - रविंद्र शर्मा, प्राचार्य सांदीपनि पद्मा विद्यालय, ग्वालियर।