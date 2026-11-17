नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट एलिवेटेड रोड के दूसरे चरण के कार्य में अब कई अड़चनें सामने आ रही हैं। इस प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के अंतर्गत कुल 316 अतिक्रमण हटाए जाने हैं, जिन्हें चिह्नित भी कर लिया गया था लेकिन अब राजस्व विभाग ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को अतिक्रमण करने वालों की पूरी डिटेल तैयार करने के लिए कहा है। राजस्व अधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी के अमले ने अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम और जमीन के क्षेत्रफल की जानकारी मांगी है।

पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जब फील्ड में ये जानकारी जुटाने पहुंचते हैं, तो लोग उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं। इसके चलते मैदानी स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू ही नहीं हो पा रही है। दो मकानों के मालिकों ने अतिक्रमण हटाने की दी सहमति सिर्फ गिरवाई में निजी भूमि पर बने दो मकानों के मालिकों ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की सहमति दे दी है, क्योंकि उन्हें मुआवजे की राशि मिल गई है। बाकी स्थानों पर अब भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

ऐसे में अब पीडब्ल्यूडी का अमला राजस्व विभाग के आरआई और पटवारियों के साथ मैदान में जाकर अतिक्रमण करने वालों की जानकारी जुटा रहा है। हालांकि पूर्व में भी यह जानकारी जिला प्रशासन को दी जा चुकी है, जिसके आधार पर भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से ये कवायद करनी पड़ रही है। इसके चलते प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। इसको देखते हुए अब दूसरेचरण का काम कर रही पीएनसी कंपनी ने भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से जगह उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि मौके पर काम में तेजी लाई जा सके।