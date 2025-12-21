ड्यूटी पर जाम छलका रहे थे कर्मचारी, 'दारू-मुर्गा पार्टी' से मचा बवाल, VIDEO वायरल

नईदुनिया न्यूज, अंबाह। अंबाह के पचासा विद्युत सब स्टेशन से जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। वीडियो में सब स्टेशन परिसर में शराब और मुर्गा पार्टी किए जाने का दावा किया जा रहा है। खास बात यह है कि सब स्टेशन के ठीक सामने मंदिर स्थित है। इस मामले में अब उपमहाप्रबंध अंबाह ने वीडियो में आए दो कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने व निलंबित करने की बात कही है।

जानकारी के अनुसार यह वीडियो 20 दिसंबर की रात करीब 10:30 बजे का बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ लोग सब स्टेशन परिसर में खुलेआम शराब पीते और भोजन करते नजर आ रहे हैं। प्रसारित वीडियो को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि सब स्टेशन पर कार्यरत टीए (ऑपरेटर) अरुणेश मांझी के सहयोग से दारू-मुर्गा पार्टी की पूरी व्यवस्था की गई थी। वीडियों में इसी दौरान पोरसा में पदस्थ लाइनमैन ओमप्रकाश सूर्यवंशी भी सब स्टेशन पहुंचा और वहां बैठकर शराब पार्टी में शामिल हो गया।