ड्यूटी पर जाम छलका रहे थे कर्मचारी, 'दारू-मुर्गा पार्टी' से मचा बवाल, VIDEO वायरल

नईदुनिया न्यूज, अंबाह। अंबाह के पचासा विद्युत सब स्टेशन से जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। वीडियो में सब स्टेशन परिसर में शराब और मुर्गा पार्टी किए जाने का दावा किया जा रहा है। खास बात यह है कि सब स्टेशन के ठीक सामने मंदिर स्थित है। इस मामले में अब उपमहाप्रबंध अंबाह ने वीडियो में आए दो कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने व निलंबित करने की बात कही है।
जानकारी के अनुसार यह वीडियो 20 दिसंबर की रात करीब 10:30 बजे का बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ लोग सब स्टेशन परिसर में खुलेआम शराब पीते और भोजन करते नजर आ रहे हैं। प्रसारित वीडियो को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि सब स्टेशन पर कार्यरत टीए (ऑपरेटर) अरुणेश मांझी के सहयोग से दारू-मुर्गा पार्टी की पूरी व्यवस्था की गई थी। वीडियों में इसी दौरान पोरसा में पदस्थ लाइनमैन ओमप्रकाश सूर्यवंशी भी सब स्टेशन पहुंचा और वहां बैठकर शराब पार्टी में शामिल हो गया।
बताया जा रहा है कि जैसे ही वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया, तो अरुणेश मांझी सब स्टेशन कक्ष से निकलकर पीछे की ओर चला गया, जबकि नशे में धुत ओमप्रकाश सूर्यवंशी वहीं बैठा रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इसके बाद काफी देर तक सब स्टेशन परिसर में आपसी बहस और शोरगुल होता रहा। देर रात अरुणेश मांझी अपने साथी ओमप्रकाश सूर्यवंशी को साथ लेकर वहां से निकल गया।
घटना के दौरान सब स्टेशन जैसे संवेदनशील स्थान पर इस तरह की गतिविधियों को लेकर स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध जताया है। वीडियो के सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले में उपमहाप्रबंधक उमेश विश्वकर्मा ने बताया कि दोनों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस देने और निलंबित करने के आदेश आ गए है। कार्रवाई की जाएगी।