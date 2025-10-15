EPFO ने रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ाई, नियोक्ताओं को अब 22 अक्टूबर तक राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियोक्ताओं को राहत देते हुए नई प्रणाली के तहत रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 22 अक्टूबर कर दी है। ईपीएफओ द्वारा कई नियोक्ताओं को नए सिस्टम को समझने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए यह फैसला लिया गया है ताकि सभी संस्थान बिना परेशानी के रिटर्न भर सकें।

नया सिस्टम रिटर्न प्रक्रिया को आसान, तेज और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। संगठन देशभर में व्यापारिक संगठनों और संस्थानों के साथ बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कर रहा है, ताकि नियोक्ताओं को नई प्रक्रिया समझने में मदद मिल सके।