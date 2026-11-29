नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नवंबर की विदाई और दिसंबर की शुरुआत में भी शहरवासियों को कड़ाके की ठंड का इंतजार करना पड़ेगा। मौसम के अनुमान के मुताबिक अगले एक सप्ताह तक अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।

शुरुआती पांच दिन मौसम साफ रहेगा, वहीं 4 और 5 दिसंबर को सुबह के समय धुंध छा सकती है। फिलहाल तापमान में बड़ी गिरावट के संकेत नहीं हैं।

रात में बढ़ेगी ठंडक, दिन में सामान्य रहेगा मौसम