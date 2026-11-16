ग्वालियर में बाल उगाने के इलाज में आंखें हुई भेंगी, बिना डिग्री के डर्मेटोलॉजिस्ट पर लगा 2.22 लाख का जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बिना डिग्री के खुद को त्वचा रोग विशेषज्ञ बताकर इलाज करने वाले डॉक्टर पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सख्त कार्रवाई की है। आयोग ने डॉक्टर कुलदीप सक्सेना को दोषी ठहराते हुए 2.22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने आदेश दिया है कि 45 दिन के भीतर यह राशि परिवादी को दी जाए, अन्यथा 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।

आयोग ने दिया 2.22 लाख भुगतान का आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने डॉक्टर कुलदीप सक्सेना को परिवादी मोनू राठौर को कुल दो लाख 22 हजार रुपये देने का आदेश दिया है। इसमें दो लाख रुपये क्षतिपूर्ति के, 20 हजार रुपये मानसिक कष्ट के और दो हजार रुपये प्रकरण व्यय के शामिल हैं। आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सदस्य रेवती रमण मिश्रा की पीठ ने यह फैसला सुनाया।

क्या था पूरा मामला परिवादी मोनू राठौर निवासी राठौर मंदिर, घासमंडी किलागेट ने शिकायत में बताया था कि उनके बेटे के सिर में बाल नहीं होने की समस्या थी। वर्ष 2018 से उन्होंने डॉक्टर कुलदीप सक्सेना की शिंदे की छावनी स्थित क्लीनिक में इलाज कराया। छह-छह महीने की दवाएं दी जाती रहीं, लेकिन 2025 तक बाल नहीं आए। उल्टा जो बाल थे, वे भी झड़ गए और आंखों की रोशनी कम होकर भेंगापन हो गया। आश्वासन देकर टालता रहा डॉक्टर परिवादी का आरोप था कि डॉक्टर ने आश्वासन दिया था कि दवाओं के साइड इफेक्ट हैं, जल्द बाल आ जाएंगे और आंखें ठीक हो जाएंगी। तीन माह बाद भी सुधार नहीं होने पर जब उन्होंने डॉक्टर की डिग्री-डिप्लोमा की जानकारी मांगी तो डॉक्टर नाराज हो गए और अभद्र व्यवहार किया।