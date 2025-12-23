ग्वालियर में फर्जी मैट्रिमोनियल वेबसाइट का भंडाफोड़, 1500 युवकों से ठगी, कॉल सेंटर में बैठी युवतियां ही करती थीं बात

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। यूनिक रिश्ते और माय पार्टनर इंडिया मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिये लोगों को शादी कराने का झांसा देकर ठगी करने वाले बड़े गिरोह का ग्वालियर में राजफाश हुआ है। थाटीपुर क्षेत्र में दो काल सेंटर चलाए जा रहे थे। गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक से सुंदर युवती व मॉडल तक के फोटो डाउनलोड कर कुंवारे युवकों को भेजे जाते थे, बात कराने के लिए पंजीयन के नाम पर धन वसूलते थे। काल सेंटर में बैठी युवतियां ही कुछ दिन बात करती थीं, इसके बाद सोच न मिलने की बात कहकर बातचीत बंद कर देती थीं। अब तक करीब 1500 लोगों को ठगने का राजफाश हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों के युवक भी शामिल हैं। काल सेंटर से पुलिस ने 45 मोबाइल, दो कंप्यूटर, 50 सिमकार्ड, कई बैंकों के 12 एटीएम, पासबुक, एटीएम कार्ड बरामद किए हैं।

ठगी के गिरोह का संचालन और पुलिस की छापेमारी गिरोह का सरगना तिलेश्वर उर्फ दिनेश पुत्र पुनाऊराम पटेल निवासी मयूर नगर थाटीपुर अपनी साथी राखी पुत्री राजेंद्र गौड़ निवासी कटारे वाली गली, सुरैयापुरा और सीता पत्नी आकाश चौहान निवासी वेंडी पार्क के पास, दर्पण कालोनी के साथ मिलकर ठगी की धंधा चला रहा था। एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि ठगी के शिकार ग्वालियर के ही कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई थी। इसके बाद मयूर नगर में पीतांबर त्रिपाठी के घर पर छापा मारा। यह घर किराये पर लेकर तिलेश्वर पटेल काल सेंटर चला रहा था। करीब एक किलोमीटर दूर ही द्वारिकाधीश मंदिर के पास अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट में सीता चौहान द्वारा काल सेंटर चलवाया जा रहा था। छापे में दोनों महिला संचालक और यहां काम करने वाली 17 युवतियों को पकड़कर क्राइम ब्रांच थाने लाया गया। इस मामले में एफआइआर दर्ज की गई। तिलेश्वर पटेल घर से भी गायब मिला है। कार्रवाई में क्राइम ब्रांच के डीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार, साइबर क्राइम विंग के निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह कुशवाह, एसआइ धर्मेंद्र शर्मा की विशेष भूमिका रही।