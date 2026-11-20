नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। बौद्ध भिक्षु बनकर बांग्लादेशी घुसपैठियों के भारतीय पासपोर्ट बनवाने वाले बड़े सिंडिकेट के खुलासे के बाद एसटीएफ की 90 दिन की जांच में ऐसे पुख्ता दस्तावेज मिले हैं, जिनसे मास्टरमाइंड और उसके साथियों की पूरी साजिश सामने आ गई।

इसी आधार पर ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान ने पकड़े गए सातों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।

जांच में पता चला है कि एक ही पते और एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सिमरिया टेकरी, वार्ड-1 में 17 पासपोर्ट बनवाए गए थे। इसी गड़बड़ी से जांच एजेंसियों को पूरे नेटवर्क का सुराग मिला।

मठों की आड़ में तैयार हुए फर्जी कागजात