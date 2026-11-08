बौद्ध भिक्षु बनकर बनवाए फर्जी पासपोर्ट, 31 निरस्त, 39 पर जल्द गिरेगी गाज; विदेश भागे आरोपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर अवैध रूप से भारतीय पासपोर्ट हासिल करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और प्रशासनिक एजेंसियों ने कार्रवाई तेज कर दी है। एसटीएफ की जांच रिपोर्ट के आधार पर चिन्हित 70 संदिग्ध पासपोर्टों में से 31 को निरस्त कर दिया गया है, जबकि बाकी बचे 39 पासपोर्टों को निरस्त करने की प्रशासनिक प्रक्रिया जारी है।

पहले चरण में 31 बांग्लादेशी नागरिकों के पासपोर्ट रद्द कराने के लिए प्रतिवेदन भेजा गया था। 39 पासपोर्ट रद्द कराने के लिए भी प्रतिवेदन भेजा जा चुका है। आगामी 10 दिनों में यह पासपोर्ट भी रद्द कर दिए जाएंगे। डबरा स्थित बौद्ध विहार के पते पर यह पासपोर्ट बने यहां बता दें कि ग्वालियर, भोपाल सहित प्रदेश के पांच जिलों में 70 बांग्लादेशी नागरिकों ने बौद्ध भिक्षु बनकर जाली दस्तावेजों के सहारे पासपोर्ट बनवाए। ग्वालियर के डबरा स्थित बौद्ध विहार के पते पर यह पासपोर्ट बने। ग्वालियर में सरगना रियाल चौधरी सहित 17 बांग्लादेशी नागरिकों के पासपोर्ट तैयार हुए थे। जबकि भोपाल के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अन्ना नगर में बौद्ध मठ के पते पर 40 बांग्लादेशी नागरिकों के पासपोर्ट तैयार हुए।