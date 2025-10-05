MP में अब किसानों को आसानी से मिलेगी खाद, वितरण के लिए तैयार किया गया है खास App

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। हर साल, चाहे रबी का सीजन हो या फिर खरीफ का, ग्वालियर चंबल अंचल में खाद की न केवल किल्लत होती है, बल्कि खाद वितरण में झगड़े भी होते हैं। खाद की समस्या को लेकर क्षेत्र देश भर में चर्चित भी रहता है। यह समस्या इसलिए होती है, क्योंकि कृषि विभाग के पास अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, जिससे यह पता चलता कि किस किसान के पास कितनी जमीन है और उसे कितनी खाद की जरूरत है, साथ ही वह कितनी बार खाद सोसायटी से ले चुका है।

खाद के लिए बनाया ऐप लेकिन इस समस्या का हल जिले के डबरा में पदस्थ कृषि विस्तार अधिकारी विशाल यादव ने निकाला है। उन्होंने स्वयं कोडिंग कर एक वेब ऐप विकसित किया है, जिसमें न केवल किसानों की जमीन का रकबा दर्ज होगा, बल्कि उसे किस खाद की कितनी जरूरत है और और वह कितनी बार खाद ले चुका है, यह भी दर्ज रहेगा। ऐसे में किसान या किसान के रूप में अन्य लोग जरूरत से अधिक खाद नहीं ले पाएंगे। जिससे खाद की किल्लत नहीं होगी और वितरण भी सही तरीके से होगा। यह एप अभी डबरा और भितरवार ब्लाकों में सफलता पूर्वक कार्य कर रहा है। इसे अब ग्वालियर के अन्य ब्लाकों में भी लागू किया जा रहा है। खाद वितरण के लिए इस तरह एप का उपयोग संभवत देश व प्रदेश में ग्वालियर में किया जा रहा है।

इसलिए होती है खाद की किल्लत अंचल में किसान खेतों में मिट्टी की जांच कराने के बाद जरूरत के हिसाब से खाद नहीं देता, बल्कि एक खेत में बोरी के हिसाब से खाद देता है। अधिक उपज लेने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा खाद देने का प्रयास करता है। ऐसे में अधिक जमीन वाले किसानों को ज्यादा खाद की जरूरत होती है तो वे दूसरे किसानों की ऋण पुस्तिकाओं से भी खाद लेते हैं। साथ ही कई किसान दलाल व कालाबाजारियों के टूल भी बन जाते हैं। इसलिए क्षेत्र में खाद की किल्लत होती है। ऐसे काम करता है ऐप कृषि विभाग को शासन से रबी व खरीफ की फसलों के सीजन के हिसाब से खाद मिलता है। इसलिए इस ऐप में सीजन के हिसाब से ही किसानों की जरूरत के हिसाब से खाद मिलेगी।

खाद लेते समय किसान को अपने साथ जमीन की ऋण पुस्तिका व समग्री आईडी लानी होगी। इससे ऐप में किसान की मेंबर आईडी बन जाएगी। साथ ही समग्र आईडी भी रहेगी। ऋण पुस्तिका के आधार पर ऐप किसान की जमीन का रकबा लेगा और उसे किस खाद की कितनी जरूरत है, बता देगा। इसके बाद किसान अपने कोटे की जितनी खाद लेना चाहता है उसे दे दी जाएगी। यदि वह कम खाद लेता है तो उसके कोटे से वह कम हो जाएगी।