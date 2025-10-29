'दोनों अश्लील हरकत करते थे, हाथ तक पकड़ लिया', ग्वालियर में नर्स ने सुनाई आपबीती, 2 डॉक्टर पर FIR दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के अधीक्षक डा. गिरिजा शंकर गुप्ता और डॉ. शिवम यादव पर महिला नर्सिंग आफिसर की शिकायत पर कंपू थाना पुलिस ने छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। पीड़िता का कहना है कि दोनों अश्लील हरकत करते थे और डॉ. यादव ने तो हाथ तक पकड़ लिया। यह लोग कहते थे कि अगर उनकी बात नहीं मानी, तो कोलकाता की महिला डॉक्टर जैसा हाल होगा।

बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला प्रशिक्षु डाक्टर के साथ 9 अगस्त 2024 को बलात्कार और हत्या की वीभत्स घटना सामने आई थी। मूल रूप से घाटीगांव की रहने वाली पीड़िता सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में नर्सिंग आफिसर है।

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अधीक्षक डा. गुप्ता और डा. यादव उस पर गलत निगाह रखते हैं। अश्लील फब्तियां कसते हैं। मंगलवार को डॉ. यादव ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब वह चेंबर से बाहर की तरफ भागी, तो धमकाने लगे। बोले कि उसे और डा. गुप्ता को खुश नहीं किया, तो नौकरी नहीं करने देंगे। कोलकाता जैसा हाल करने की धमकी भी दी। इसके बाद स्वजन को बताया और थाने पहुंचकर शिकायत की। पीड़िता के पास वॉट्सएप व अन्य मैसेंजर पर कई मैसेज हैं। पुलिस को भी इसके स्क्रीनशाट दिए हैं। नहीं हुई सुनवाई तो बढ़े हौसले पीड़िता ने पुलिस को यह भी बताया कि अस्पताल की ओर से यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए बनाई गई विशाखा कमेटी में भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए आरोपितों के हौसले बुलंद हो गए।