ग्वालियर में फिल्मी अंदाज में चोरी... नर्सिंग होम संचालिका के बेडरूम से 25 लाख गायब; न ताला टूटा न अलमारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के नया बाजार स्थित मूंदड़ा नर्सिंग होम में किसी फिल्मी कहानी की तरह चोरी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल संचालिका के बेडरूम में रखी अलमारी का ताला बिना टूटे, अंदर रखे 25 लाख रुपये रहस्यमय तरीके से गायब हो गए।

इस अजीबोगरीब घटना ने पुलिस और डॉक्टर दंपति दोनों को उलझन में डाल दिया है। पुलिस पड़ताल में जुटी है। घर में आने-जाने वालों की सूची तैयार की जा रही है। इनसे पूछताछ होगी। महिला कर्मचारी पर चोरी का संदेह जताया है।

क्या है पूरा मामला डॉ. पूजा मूंदड़ा (50) अपने पति डॉ. अंशुमान मूंदड़ा के साथ अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर निवास करती हैं। बीते 18 अगस्त की शाम करीब छह बजे उन्होंने बेडरूम के कोने में रखी लकड़ी की एक छोटी अलमारी में 500-500 रुपये की 50 गड्डियां यानि 25 लाख रुपये एक बैग में रखकर उस पर छोटा ताला लगा दिया था। करीब एक महीने बाद, जब 19 सितंबर को उन्होंने किसी जरूरत के लिए अलमारी खोली तो उनके होश उड़ गए। बैग अपनी तय जगह पर रखा हुआ था, लेकिन जब उसे खोलकर देखा तो अंदर नकदी गायब थी। कमरे या अलमारी में जबरन घुसने या तोड़फोड़ का कोई भी निशान नहीं मिला है।