नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के सिटी सेंटर स्थित एसेट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजर ने ही निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर दी। उसने 11 निवेशकों के म्यूचुअल फंड में जमा रुपये अपने और परिचितों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर लिए। जब निवेशकों को पता लगा तो कंपनी ने उस पर कार्रवाई कर दी। इस मामले में पुलिस ने कंपनी प्रबंधन की शिकायत पर यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है।

भोपाल का रहने वाला था प्रिंस जैन पुलिस से शिकायत बड़ौदा बीएनपी पारिबा एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के मुंबई मुख्यालय में इंस्टीट्यूशनल बिजनेस एंड अकाउंट्स सेल से जुड़े चंद्रशेखर जैन ने की थी। वह एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में हेड हैं। उन्होंने शिकायत में बताया कि प्रिंस जैन भोपाल का रहने वाला था। वह कंपनी में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर था। उसे कंपनी की ओर से निवेशकों से मिलने और उनका पैसा म्यूच्युअल फंड में निवेश कराने की जिम्मेदारी दी गई थी।