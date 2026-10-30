विधवा महिला को ब्लैकमेल करने का केस दर्ज, अश्लील फोटो वायरल करने की दे रहा था धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के माधौगंज में रह रही 36 वर्षीय विधवा महिला को उसके पुराने दोस्त बलदेव शर्मा उर्फ गोलू ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

पति के निधन के बाद आरोपी ने महिला पर मिलने का दबाव बनाया और इनकार करने पर एडिटेड अश्लील फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली है।

पीडि़ता ने हिम्मत जुटाकर माधौगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़, धमकी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

सूने घर में चोर घुसे गहने व रुपये ले गए

ग्वालियर शहर के कंपू क्षेत्र में सूने घर का ताला तोड़कर शातिर चोर सोना-चांदी के गहने और 60 हजार रुपये चोरी कर ले गए। चोरी होने का पता तब लगा। जब परिवार घर लौटकर आया। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पुलिस चोरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।