ग्वालियर में दीवाली पर कार्बाइड गन चलाई तो सीधे दर्ज होगी FIR, ऑनलाइन बिक्री और रील बनाने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। दीवाली पर कार्बाइड गन चलाकर जश्न मनाना भारी पड़ सकता है। ग्वालियर पुलिस ने इस बार ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की है। कार्बाइड गन का इस्तेमाल करने वालों पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस की नजर न केवल गन चलाने वालों पर, बल्कि इसकी बिक्री करने वाले दुकानदारों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर वीडियो व रील साझा करने वालों पर भी रहेगी। इसके लिए जिले में 40 से अधिक पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत होगी कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) धर्मवीर सिंह ने स्पष्ट किया है कि कार्बाइड गन के इस्तेमाल के मामलों में आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का उद्देश्य दीपावली के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

हादसों को देखते हुए शुरू किया विशेष अभियान एसएसपी ने बताया कि पिछले वर्षों में कार्बाइड गन के इस्तेमाल से कई गंभीर हादसे हो चुके हैं। इन घटनाओं में बच्चों की आंखों की रोशनी तक चली गई। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर विशेष निगरानी और जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में क्राइम ब्रांच के अधिकारियों और डीएसपी के अधीन कर्मचारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। पटाखा, हार्डवेयर और वेल्डिंग दुकानों की जांच पुलिस की टीमें अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पटाखा दुकानों, हार्डवेयर प्रतिष्ठानों, फैब्रिकेशन व वेल्डिंग की दुकानों और रासायनिक पदार्थ बेचने वाले प्रतिष्ठानों की जांच करेंगी। दुकानदारों से उपलब्ध सामग्री और उसकी बिक्री का रिकॉर्ड मांगा जाएगा। साथ ही प्रतिबंधित सामग्री की उपलब्धता और उसकी आपूर्ति के स्रोतों का पता लगाया जाएगा।