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ग्वालियर की केदारपुर लैंडफिल साइट पर कचरे के पहाड़ों में लगी भीषण आग, देर रात तक धधकती रहीं लपटें

आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। निगम अफसरों का कहना है कि इसे चेक कराया जाएगा कि आखिर आग कैसे लगी।

By Priyank SharmaEdited By: Rajdil Shivhare
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 09:42:44 AM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 09:43:29 AM (IST)
ग्वालियर की केदारपुर लैंडफिल साइट पर कचरे के पहाड़ों में लगी भीषण आग, देर रात तक धधकती रहीं लपटें
लैंडफिल साइट में पुराने कचरे के पहाड़ों में लगी आग। नईदुनिया

HighLights

  1. फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं
  2. एक दिन पहले अपर आयुक्त ने किया था निरीक्षण
  3. लेगेसी वेस्ट प्रोजेक्ट में आग पर उठे सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शिवपुरी लिंक रोड केदारपुर स्थित नगर निगम की लैंडफिल साइट में रविवार की शाम पुराने कचरे के पहाड़ों (लेगेसी वेस्ट) में आग लग गई। देखते ही देखते सूखे हुए पुराने कचरे के पहाड़ों में आग फैल गई और बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। आग की लपटें देखकर लैंडफिल साइट के स्टाफ ने फायर ब्रिगेड को फोन किया।

देर रात जलता रहा कचरा

फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने देर रात तक आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन देर रात तक कचरा धू-धू कर जलता रहा। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। निगम अफसरों का कहना है कि इसे चेक कराया जाएगा कि आखिर आग कैसे लगी।


अचानक ही कचरे के ये पहाड़ सुलगने लगे

लैंडफिल साइट के पिछले हिस्से में लेगेसी वेस्ट कई वर्षों से डंप पड़ा है। इसमें मौजूद सूखा कचरा ठोस अपशिष्ट में बदल जाता है। रविवार की शाम अचानक ही कचरे के ये पहाड़ सुलगने लगे और इनसे आग की लपटें निकलने लगीं। थोड़ी ही देर में एक से दूसरे पहाड़ तक आग फैल गई।

फायर ब्रिगेड के अमले ने आग को बुझाने के काफी प्रयास किए, लेकिन देर रात तक लपटें शांत नहीं हुईं। नोडल अधिकारी फायर रजनीश गुप्ता ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है।

वहीं कार्यपालन यंत्री एसबीएम शैलेंद्र सक्सेना का कहना था कि जिस स्थान पर कचरे में आग लगी है, वहां लोगों की आवाजाही नहीं है, क्योंकि ताजा कचरे को अलग स्थान पर रखा जा रहा है। ऐसे में अब सोमवार को चेक कराया जाएगा कि आग कैसे लगी।

एक दिन पहले किया था अपर आयुक्त ने निरीक्षण

  • शनिवार को ही नगर निगम के अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव ने केदारपुर स्थित लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया था।

  • इस दौरान उन्होंने 1200 टन क्षमता वाले नवीन प्लांट को पूरी क्षमता संग चलाने के निर्देश दिए थे।

  • साथ ही लेगेसी वेस्ट को भी नवंबर के अंत तक नवीन प्लांट में शिफ्ट करने के लिए कहा था।

  • इसके अगले ही दिन लेगेसी वेस्ट में आग लग जाने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।

  • बता दें कि लेगेसी वेस्ट प्रोजेक्ट काफी विवादों में रहा है।

  • कचरे की मात्रा से लेकर उसके निष्पादन तक को लेकर तमाम तरह के विवाद और गड़बड़ियां सामने आए हैं।

  • ऐसे में इसे हादसा या साजिश के एंगल से भी देखना जरूरी समझा जा रहा है।

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