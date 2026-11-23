प्रियंक शर्मा, नईदुनिया, ग्वालियर। नई सड़क पर शनिवार की रात हुई अग्नि दुर्घटना ने एक बार फिर शहर की संकरी गलियों में चल रहे गोदामों की गड़बड़ियों को उजागर कर दिया है। शहर के पुराने हिस्से में महाराज बाड़ा और उसके आसपास के बाजारों की गलियां इतनी संकरी हैं कि दोपहिया वाहन निकालना भी मुश्किल होता है।

इन बाजारों में कपड़े, फोम, गद्दे, केमिकल और अन्य ज्वलनशील सामान का बड़े पैमाने पर कारोबार और भंडारण होता है। दिनभर हजारों लोगों की आवाजाही के बीच आग लगने की स्थिति में दमकल वाहनों का घटनास्थल तक पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रहा है।

अग्निशमन के पर्याप्त नहीं इंतजाम लश्कर क्षेत्र के मोचीओली, टोपी बाजार, दही मंडी, दानाओली, नजरबाग मार्केट, हलवाटखाना आदि इलाकों में बहुमंजिला इमारतों में गोदाम और कारोबार संचालित हो रहे हैं। कई भवनों में ऊपरी मंजिलों तक माल भरा हुआ है, लेकिन यहां अग्निशमन के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। घरों के अंदर भी गोदाम और छोटे कारखाने बना लिए गए हैं। ऐसे में अग्नि दुर्घटना की स्थिति में यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जब भी इन इलाकों में अग्नि दुर्घटना होती है, तब करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। कई दुर्घटनाओं के दौरान लोगों की जान भी जा चुकी है।