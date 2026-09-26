ग्वालियर: SSP ऑफिस के पास दिनदहाड़े अंधाधुंध फायरिंग, बाइक रिकवरी को लेकर भिड़े दो गुट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर के सबसे पॉश इलाके सिटी सेंटर में शनिवार दोपहर उस वक्त सनसनी फैल गई, जब SSP ऑफिस से करीब 100 मीटर की दूरी पर फाइनेंस बाइक के लेनदेन को लेकर दो गुटों में झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि बेखौफ बदमाशों ने दिनदहाड़े 4 से 5 राउंड जमीन पर फायर किए। गोलियां चलाकर आरोपी फरार हो गए। इस घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई। जहां यह वारदात हुई, वहां बैंक सहित अन्य बड़े संस्थान व कई दुकानें हैं। यूनिवर्सिटी थाना पुलिस अपराधियों की तलाश में लगी है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है।

EMI बकाया होने पर रोका था बाइक सवार को भाविका एसोसियेट फाइनेंस कंपनी का कलेक्शन एजेंट राजकुमार प्रजापति अपने साथी शुभम शर्मा और शिवम शाक्य के साथ वसूली पर निकला था। एलआईसी ऑफिस के पास इन लोगों ने पत्नी के साथ बाइक से जा रहे प्रशांत शर्मा को रोक लिया। प्रशांत अपने बहनोई गिर्राज शर्मा की बाइक लेकर जा रहा था। यह बाइक भाविका एसोसियेट से फाइनेंस थी। जिसकी EMI नहीं भरी गई थी। इसलिए कलेक्शन एजेंट ने बाइक रोकी। इस पर प्रशांत शर्मा से मुंहवाद हो गया। कलेक्शन एजेंट व उसके साथी की मारपीट कर दी प्रशांत शर्मा ने अपने साथी आदित्य पाराशर, सौरभ गुर्जर और राहुल डंगस को फोन कर बुला लिया। इन सभी ने मिलकर कलेक्शन एजेंट व उसके साथी की मारपीट कर दी। सालासर मॉल के पीछे राजकुमार प्रजापति का परिचित संदीप गुर्जर यहां खड़ा था। उसने रोका तो यह लोग उससे भी उलझ गए।