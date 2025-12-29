मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ग्वालियर में टीआई सहित पांच पुलिसकर्मियों को हटाया, गोला का मंदिर थाने में मारपीट का आरोप

    ग्वालियर शहर के गोला का मंदिर थाना प्रभारी हरेंद्र शर्मा सहित पांच पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है। थाने के अंदर पुलिसकर्मियों पर मारपीट का ...और पढ़ें

    By Varun SharmaEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 12:02:00 PM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 12:15:58 PM (IST)
    ग्वालियर में टीआई सहित पांच पुलिसकर्मियों को हटाया, गोला का मंदिर थाने में मारपीट का आरोप

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर शहर के गोला का मंदिर थाना प्रभारी हरेंद्र शर्मा सहित पांच पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है। थाने के अंदर पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाए गए है, देर रात को थाने के अंदर विवाद के मामले में हुई कार्रवाई।

    दो पक्षों के विवाद में पुलिस बीच में आई थी। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी, वकील के पूरे शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। रात तक इस घटना को लेकर पुलिस अधिकारी परेशान रहे। गोला का मंदिर थाना इलाके में अपराध पर लगाम नहीं लगा पाने का भी आरोप लगाया जा रहा है।


    इधर... कॉफी शाप में चोरी, व्यापारी बोले- मुरार थाना प्रभारी फोन तक नहीं उठातीं

    मुरार में अब कॉफी शाप में चोरी का मामला सामने आया है। यहां लगातार चोरी की घटनाओं से व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी के चलते व्यापारी इकट्ठे होकर मुरार थाने भी पहुंचे। व्यापारियों ने कहा कि थाना प्रभारी मैना पटेल फोन तक नहीं उठातीं। थाने जाओ तो उन्हें भी खरी-खोटी सुनाती हैं। इससे व्यापारी परेशान हो चुके हैं। मुरार क्षेत्र की कानून-व्यवस्था भी बिगड़ रही है। बारादरी के पास स्थित काफी शाप में चोरी के बाद व्यापारी इकट्ठे हो गए थे।

    उनके समर्थन में पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल भी थाने पहुंचे। यहां उन्होंने सीएसपी अतुल कुमार सोनी के सामने अपनी पीड़ा रखी। व्यापारियों का कहना था कि थाने के पीछे और आसपास ही चोरी की घटनाएं हो रही हैं लेकिन थाना प्रभारी फोन नहीं उठातीं। थाने पहुंचकर सूचना दी जाए, तब भी कार्रवाई नहीं होती।

    थाने के पीछे ही चोरी हो जाती है फिर भी पेट्रोलिंग नहीं होती। एएसपी अनु बेनीवाल ने कहा है कि मुरार के व्यापारियों ने जो शिकायत की है, उसका परीक्षण करा रहे हैं। क्षेत्र में पेट्रोलिंग कराई जाएगी। चोरी की जो घटनाएं हैं, उनमें जांच चल रही है और आरोपितों को पकड़ लिया जाएगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.