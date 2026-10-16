ग्वालियर से दिल्ली के बीच हवाई यात्रियों के लिए राहत: 26 अक्टूबर से सप्ताह में 3 दिन उड़ान भरेगी अकासा एयर

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर से दिल्ली के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अकासा एयरलाइंस ने शीतकालीन उड़ान कार्यक्रम के तहत ग्वालियर-दिल्ली मार्ग पर अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। 26 अक्टूबर से इस मार्ग पर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को उड़ानों का संचालन किया जाएगा।

कार्यक्रम को मिल गई है मंजूरी