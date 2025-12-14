खुशखबरी! पहली बार 1000 से अधिक अग्निवीर चयनित, दूसरी मेरिट सूची में 770 नाम शामिल, इस दिन से शुरू होगी ट्रेनिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए दूसरी मेरिट सूची जारी हो गई है। रविवार को मेरिट सूची जारी हुई। जिसमें 770 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 16 दिसंबर को इन अभ्यर्थियों को मुरार स्थित सेना भर्ती कार्यालय पहुंचना है। इससे पहले मेरिट सूची जारी हुई थी। जिसमें 704 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन पूर्ण होने के बाद इन्हें ट्रेनिंग पर रवाना कर दिया गया है।

20 दिसंबर से दस्तावेज सत्यापन की शुरुआत रविवार को भी एक बैच रवाना हुआ। अब तक 600 से अधिक अभ्यर्थी ट्रेनिंग पर रवाना हो चुके हैं। सोमवार से इनकी ट्रेनिंग शुरू होनी है। रविवार शाम को दूसरी मेरिट सूची जारी हो गई। जिसमें 770 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 16 दिसंबर को इन्हें सेना भर्ती कार्यालय पर पहुंचना है। इसके बाद इन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। पांच जनवरी 2026 से इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। 20 दिसंबर से इनके दस्तावेज सत्यापन की शुरुआत होगी।