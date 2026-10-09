भारत में हड्डी रोगों के इलाज के लिए स्थानीय जरूरतों पर रिसर्च जरूरी, विदेशी मॉडल पर्याप्त नहीं: ब्रिटेन के विशेषज्ञों की सलाह

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। हड्डी और जोड़ रोगों के बेहतर उपचार के लिए केवल आधुनिक तकनीक अपनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि भारत में बीमारियों के स्वरूप, मरीजों की जरूरतों और यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान में रखकर रिसर्च और प्रशिक्षण विकसित करना भी जरूरी है। भारत और ब्रिटेन में बीमारियों की प्रकृति अलग है, इसलिए दोनों देशों में उपचार की चुनौतियां भी अलग-अलग हैं।

ऐसे में भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप शोध और चिकित्सकीय प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यह बात ब्रिटेन से आए डॉ. रोहित महेश्वरी ने जीआरएमसी में आयोजित मध्यप्रदेश आर्थोपेडिक एसोसिएशन की 44वीं वार्षिक कान्फ्रेंस के दौरान नईदुनिया से चर्चा में कही।

अलग-अलग देशों में बीमारियों से जुड़ी चुनौतियां एक जैसी नहीं होतीं डॉ. महेश्वरी के अनुसार, अलग-अलग देशों में मरीजों की जरूरतें और बीमारियों से जुड़ी चुनौतियां एक जैसी नहीं होतीं। इसलिए उपचार की तकनीकों के साथ शोध और प्रशिक्षण की दिशा भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए, ताकि मरीजों को बेहतर परिणाम मिल सकें। गांवों में विशेषज्ञों की कमी दूर करना भी बड़ी चुनौती ब्रिटेन से आए शोल्डर सर्जन डॉ. सुनील गर्ग ने कहा कि भारत में हड्डी और जोड़ रोगों के उपचार की बड़ी जरूरत ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। कंधे और हड्डियों की समस्याओं से जूझ रहे मरीजों को समय पर विशेषज्ञ परामर्श और उपचार मिलना चाहिए। सुविधाओं की कमी के कारण मरीजों को बड़े शहरों तक पहुंचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े, इसके लिए ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना जरूरी है। हालांकि भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से काफी बेहतर हुई हैं।