नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। घाटीगांव तहसील के नया गांव स्थित दो हेक्टेयर कृषि भूमि के स्वामित्व को लेकर वन विभाग और निजी पक्ष के बीच चल रहे विवाद में ग्वालियर की तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड प्रियंका सोलंकी की अदालत ने आदेश पारित किया है। अदालत ने मृतक शकुंतला तोमर के कानूनी वारिसों के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करते हुए वन विभाग को विवादित जमीन से उन्हें अवैधानिक रूप से बेदखल करने या ऐसा प्रयास कराने से रोक दिया है।

यह आदेश 20 नवंबर 2026 को पारित किया गया है और इसका प्रभाव छह महीने तक रहेगा। वन विभाग का दावा है कि यह जमीन सोनचिरैया अभयारण्य की है। शकुंतला का जमीन पर स्वामित्व और कब्जा होने का दावा जानकारी के अनुसार, शकुंतला तोमर पत्नी अशोक सिंह तोमर ने ग्राम नया गांव, तहसील घाटीगांव में स्थित सर्वे क्रमांक 63/2-क, रकबा दो हेक्टेयर कृषि भूमि पर अपना स्वामित्व और कब्जा होने का दावा किया था। उनके अनुसार, उन्होंने यह जमीन पूर्व भूमिस्वामी चंद्रशेखर अग्रड़े से 31 मार्च 2005 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदी थी। उनका कहना था कि जमीन की बिक्री से पहले तत्कालीन भूमिस्वामी ने 26 दिसंबर 2002 को कलेक्टर ग्वालियर से अनुमति प्राप्त की थी।

जमीन के बंटवारे के बाद इसका सर्वे क्रमांक 63/2/मिन-1 हो गया था। दूसरी ओर वन क्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र घाटीगांव, उप वन मंडलाधिकारी ग्वालियर एवं अधीक्षक सोनचिरैया अभयारण्य तथा मध्यप्रदेश शासन की ओर से अदालत में दलील दी गई कि विवादित जमीन वन विभाग के सोनचिरैया अभयारण्य की है। आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 343 का हिस्सा विभाग के अनुसार यह आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 343 का हिस्सा है। वन विभाग ने 1939-40 के मिसिल बंदोबस्त के नक्शे, अभयारण्य की सूची, गजट अधिसूचना, राजस्व एवं वन सीमा मिलान के नक्शे और सैटेलाइट नक्शे पेश कर जमीन को वन भूमि बताया। यह भी तर्क दिया कि पूर्व भूमिस्वामी चंद्रशेखर अग्रड़े को जमीन बेचने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। इसलिए उनके द्वारा किया गया विक्रय पत्र और कलेक्टर की अनुमति वन विभाग के हितों के विरुद्ध शून्य एवं अप्रभावी हैं।