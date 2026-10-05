कूनो से बाहर चीतों का नया प्लान: 10 साल के लिए 'लैंडस्केप मैनेजमेंट', वन अफसर ले रहे स्पेशल ट्रेनिंग

वरुण शर्मा, नईदुनिया. ग्वालियर । कूनो नेशनल पार्क में चीतों की बढ़ती संख्या और उनके दूसरे इलाकों में विचरण को देखते हुए अब उनकी निगरानी और प्रबंधन का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए चीता लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और देहरादून के वन विशेषज्ञ ग्वालियर-चंबल संभाग के वन अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसका उद्देश्य चीतों की निगरानी, उनके अनुकूल आवास की पहचान और दूसरे जिलों में पहुंचने पर उनके प्रबंधन की व्यवस्था विकसित करना है। योजना के तहत पांच गुणे पांच वर्ग किलोमीटर के सैंपल जोन बनाए जाएंगे।

इनमें पेड़-पौधों, घास, मवेशियों, शाकाहारी और मांसाहारी वन्यजीवों के साथ पक्षियों की मौजूदगी तक का रिकार्ड तैयार किया जाएगा। इस जानकारी के आधार पर संबंधित क्षेत्रों की जैव विविधता और चीतों के लिए उनकी अनुकूलता का आकलन किया जा सकेगा। इससे चीतों की आवाजाही वाले इलाकों में वन विभाग को प्रबंधन संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलेगी। यह प्रक्रिया अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह से शुरू हो जाएगी। फिलहाल यह प्लान आगामी दस साल के लिए तैयार किया जा रहा है।

बता दें कि कूनो नेशनल पार्क से चीतों के बाहर निकलने का सिलसिला नया नहीं हैं, पड़ोसी जिले ही नहीं दूसरे राज्य तक में चीते विचरण करके वापस आ चुके हैं। वर्तमान स्थिति में चीतों की ट्रैकिंग कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन की ओर से की जाती है। चीतों के लिए बनाए जा रहे नए प्लान की पूरी प्रक्रिया में लगभग दो महीने लगने का अनुमान है। ग्वालियर जिले के वन अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। अब इस व्यवस्था के जरिए संभाग के अन्य वन क्षेत्रों में भी चीतों की मौजूदगी और उनके प्रबंधन को लेकर तैयारी मजबूत की जाएगी।

कूनो की टीम की तरह ट्रेंड होंगे अधिकारी-कर्मचारी