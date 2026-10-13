ग्वालियर में पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लिफ्ट में फंसे, 15 मिनट की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकले

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर में एक कोचिंग सेंटर के उद्घाटन के दौरान लिफ्ट में फंस गए। घटना संजय कॉम्प्लेक्स, जयेंद्रगंज के सामने स्थित एक बहुमंजिला बिल्डिंग की है।

कोचिंग सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे थे डॉ. मिश्रा