ग्वालियर GRP की बड़ी कार्रवाई; रिफ्यूजी कैंप से लाई जा रहीं म्यांमार की 4 युवतियां मुक्त, मानव तस्करी का भंडाफोड़

अमित मिश्रा, नईदुनिया ग्वालियर। बांग्लादेश के कुतुपालोंग शरणार्थी शिविर (रिफ्यूजी कैंप) से अवैध रूप से सीमा पार कराकर भारत में शादी के नाम पर लाई जा रही म्यांमार की 4 युवतियों और मानव तस्करी में शामिल दो म्यांमार के पुरुषों को जीआरपी ग्वालियर बीजी पुलिस ने धर दबोचा है। पकड़े गए सभी विदेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर फर्जी तरीके से रह रहे थे।

जीआरपी कंट्रोल रूम भोपाल से सूचना मिली थी कि ट्रेन क्रमांक 12643 स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के जनरल कोच में म्यांमार निवासी संदिग्ध युवक सफर कर रहा है, जो अवैध रूप से लड़कियों की भारत में तस्करी कर शादी कराता है। सूचना पर जीआरपी थाना प्रभारी दीपशिखा सिंह तोमर ने अपनी टीम के साथ ट्रेन में चेकिंग अभियान चलाया और हुलिए के आधार पर आरोपी मुबीन (25) निवासी म्यांमार (हाल निवासी हैदराबाद) को हिरासत में लिया।

गूगल ट्रांसलेटर की मदद से सुलझी गुत्थी, अलीगढ़ से बरामद हुईं युवतियां

पूछताछ में आरोपी मुबीन ने बताया कि उसका साथी मो. हसन (35) म्यांमार निवासी युवतियों को लेकर अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) के एक किराए के मकान में रुका हुआ है। सूचना की तस्दीक कर पुलिस ने अलीगढ़ में दबिश देकर मो. हसन के कब्जे से चार युवतियों (जिनमें दो नाबालिग हैं) को दस्तयाब किया। युवतियों को केवल रोहिंग्या/स्थानीय भाषा आती थी, जिससे भाषा संबंधी समस्या आई। इसके बाद पुलिस ने गूगल ट्रांसलेटर और द्विभाषी (ट्रांसलेटर) की मदद से पूछताछ की।

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