नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। झांसी-आगरा रेल मार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। धौलपुर-आगरा कैंट रेलखंड में खारी नदी पुल पर गार्डर बदलने का काम शुरू होने जा रहा है। इसके चलते एक दिसंबर से झांसी-आगरा के बीच चलने वाली चार ट्रेनें लगातार दो दिन निरस्त रहेंगी।

झांसी-नई दिल्ली ताज एक्सप्रेस का संचालन भी होगा प्रभावित