'भाई हवालात में है जेल भेज देंगे', 'फर्जी' पुलिसकर्मियों ने युवती को धमकाया, खाते में डलवाए 15 हजार रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शातिर ठगों ने ग्वालियर की एक युवती को फोन पर पुलिसकर्मी बनकर धमकाया। ठग की वॉट्सएप प्रोफाइल पर वर्दी में फोटो लगा था। युवती से कहा- उसका भाई हवालात में बंद है। अब उसे जेल भेज रहे हैं। अगर जेल भेजने से बचाना है तो 15 हजार रुपये तुरंत खाते में डाल दे। युवती डर गई और उसने तुरंत खाते में 15 हजार रुपये डाल दिए। ठगों ने और रुपये मांगे, तब युवती ने नंबर ब्लॉक किया। फिर पुलिस से शिकायत की।

बिलौआ क्षेत्र की रहने वाली निशा पुत्री शंकर सिंह के मोबाइल पर अनजान नंबर से काल आया था। कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि उसका भाई नशे के मामले में पकड़ा गया है। उसे हवालात में बंद किया है। अब उस पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है।

युवती से कहा कि अगर वह अपने भाई को बचाना चाहती है तो तुरंत बतौर सिक्योरिटी 15 हजार रुपये जमा करवाने होंगे। युवती डर गई और उसने तुरंत 15 हजार रुपये फोन-पे कर दिए। इसके बाद पांच हजार रुपये और मांगे गए, तब युवती ने अपने स्वजन को बताया। स्वजन ने रुपये डालने से रोका। यह लोग शिकायत लेकर पहुंचे।

इधर एटीएम कार्ड बदलकर खाते से निकाले 33 हजार रुपये

बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत विनय नगर सेक्टर-3 में रहने वाले योगेंद्र दीक्षित बाजार गए थे। रुपये की जरूरत थी, इसलिए वह उरवाई गेट पर स्थित एटीएम बूथ पर पहुंचे। यहां उन्होंने एटीएम मशीन में कार्ड लगाया। तभी दो युवक बूथ के अंदर आ गए। इन युवकों ने बातों में उलझाकर कार्ड बदल लिया। जब रुपए नहीं निकले तो योगेंद्र घर चले गए। उनके मोबाइल पर 33 हजार रुपये निकलने का मैसेज आया। वह तुरंत बैंक पहुंचे। यहां कार्ड देखा तो उस पर योगेश कुमार सैनी लिखा हुआ था। इसके बाद थाने पहुंचकर शिकायत की।