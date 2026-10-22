मां की मौत के बाद गिलहरी के बच्चों को बचाने 15 किमी दूर पहुंचे गंगा सिंह, डीएफओ कार्यालय से ली देखभाल की जिम्मेदारी

नईदुनिया प्रतिनिधि,ग्वालियर। जीव-जंतुओं से स्नेह और उनकी चिंता करने वाले ऐसे कम ही दिखते होंगे। ग्वालियर के बड़ागांव निवासी गंगा सिंह गिलहरी के तीन हाल के जन्मे बच्चों को लेकर घर से 15 किमी दूर डीएफओ कार्यालय पहुंच गए।

यहां आने का मकसद यह था कि गिलहरी यानी बच्चों की मां की करंट से मौत होने के बाद बच्चे कहीं मर न जाएं इसलि वन विभाग को सुपुर्द करने पहुंचे।

गंगा सिंह गिलहरी के बच्चों के चलने फिरने तक खुद देखरेख करेंगे