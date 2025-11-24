गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा ग्वालियर... सुबह कपिल का एनकाउंटर, दोपहर में भाई ने मचाया आतंक

मेरी खबरें
    Mon, 24 Nov 2025 09:39:19 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 09:39:19 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मुरार के खुरैरी गांव में जमीन कब्जाने के लिए पूरन सिंह भदौरिया और उनके भाई विनोद सिंह भदौरिया की बेरहमी से मारपीट कर गोलियां चलाने वाले गुंडे कपिल यादव को पुलिस ने सोमवार तड़के मुठभेडृ में दबोचा। उसके बाएं पैर में गोली लगी है। कपिल के चचेरे भाई अमन यादव को भी कट्टे के साथ मेला ग्राउंड से पकड़ लिया। पुलिस की इस कार्रवाई के जवाब में गुंडे कपिल यादव के छोटे भाई अरविंद यादव ने गैंग के तीन गुंडों के साथ मिलकर मुरार के ही सदर बाजार में दिनदहाड़े 2.12 बजे सराफा कारोबारी महावीर जैन और उनके बेटे आकाश जैन पर एक के बाद एक 11 गोलियां चलाई।

    गोली चलाने वाले बदमाश फरार

    दुकान के अंदर छिपकर पिता-पुत्र और नौकर ने जान बचाई। एक गोली दुकान पर बैठे आगरा के हलवाई गुड्डू जैन को गोली लगी है। भरे बाजार जहां वारदात हुई, वहां से मुरार थाना महज 100 मीटर की दूरी पर है। थाने के ठीक पीछे बाजार में ही बदमाशों ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देकर ग्वालियर की कानून-व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए हैं। खबर लिखे जाने तक पुलिस गोली चलाने वाले बदमाशों तक नहीं पहुंच सकी है।


    बाइक पर सवार होकर आए थे अपराधी

    अरविंद यादव के अलावा गोली चलाने वालों में नितिन यादव और गौतम उर्फ कालू शर्मा का भी नाम सामने आया है। बदमाश एक ही बाइक पर सवार थे। यह लोग अपाचे बाइक पर सवार होकर आए थे। वारदात करने के बाद गिर्राजी मंदिर से बारादरी पुलिस चौकी की तरफ भागे हैं। गोली चलाने वाले गुंडों की तलाश में पुलिस की तीन टीमें लगी हुई हैं।

    सीसीटीवी फुटेज लाइव

    2.12.13 बजे: अपाचे बाइक दुकान के आकर रुकी। महावीर जैन, बेटा आकाश जैन, आगरा से आया हलवाई गुड्डू जैन व इनका कर्मचारी दुकान पर थे। बगल में ही कपड़ों की दुकान है। जिस पर महावीर का छोटा बेटा करण बैठा हुआ था। करण की दुकान के काउंटर के पास गनर भी था।

    2.12.30 बजे: मुंह पर कपड़ा बांधे बदमाशों ने कट्टे-पिस्टल से फायर करना शुरू कर दिए। एक गोली दुकान के अंदर काउंटर में फंसी। फिर महावीर और आकाश काउंटर के नीचे छिप गए। घुटनों के बल पीछे जा रहे थे। बदमाश गोलियां चलाते जा रहे थे।

    2.13.45 बजे: बदमाशों ने दुकान के अंदर चार फिर दुकान के बाहर आकर करण को टारगेट कर दो फायर किए।

    2.13.60 बजे: बदमाशों ने दुकान के ऊपर गोलियां चलाई।

    2.14.05 बजे: कारोबारी के गनर ने भी तीन फायर किए। जो सामने दीवार में जा लगे। फिर बदमाश पूरे बाजार में कट्टा-पिस्टल लहराते हुए भाग गए।

    रामजानकी ट्रस्ट-सराफा कारोबारी की जमीन पर कब्जा करना उद्देश्य... पर्दे के पीछे शातिर भू-माफिया

    कपिल यादव और उसकी गैंग मुरार के बड़ागांव में जमीनों पर कब्जा कराने का ठेका लेती है। यह ठेका शातिर भू-माफियाओं से लिया जाता है। यह सिर्फ गोलियां चलाने का काम करते हैं। गोलियां चलाकर कब्जा करते हैं, सड़क डलवाते हैं और बाउंड्री बनवाते हैं। बड़ागांव का ही भू-माफिया का समूह काम करता है। यह सजातीय है।

    जिस जमीन को पूरन भदौरिया जोत रहा था, वह रामजानकी ट्रस्ट की है। इस पर सड़क डालने यह गुंडे पहुंचे थे। रोकने पर हमला कर दिया। महावीर जैन की जमीन पुश्तैनी है। इसकी कीमत करीब छह करोड़ रुपए है। इस जमीन को सस्ते में कब्जाना चाहते हैं, इसके लिए कई बार हमला कर चुका है।

    बंधोली के जंगल में गुंडे कपिल को घेरा, पैर में लगी गोली: उटीला स्थित बंधोली के जंगल में पुलिस ने कपिल यादव को घेर लिया। यहां उसने पुलिस को देखते ही गोली चलाई। एएसपी अनु बेनीवाल के नेतृत्व में टीम ने भी जवाब में गोली चलाई। गोली कपिल के बाएं पैर में लगी। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया।

    गुंडे कपिल यादव को मुठभेड़ में पकड़ा है। इसके कुछ देर बाद ही सराफा कारोबारी की दुकान में घुसकर गोलियां चली हैं। गुंडे इसी गैंग से जुड़े हैं। गुंडों पर 10-10 हजार का इनाम कर दिया गया है। 8 टीमें तलाश में लगी हैं। जल्द ही इन्हें पकड़ लेंगे। - धर्मवीर सिंह, एसएसपी

