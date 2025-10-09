मुरैना के गुंडे का आतंक... घर में घुसकर गर्भवती महिला का अपहरण, गैंग ने चलाई 15 गोलियां

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। ग्वालियर के तिघरा स्थित गुरजा गांव में मुरैना के 15 हजार रुपए के इनामी गुंडे जोगेंद्र उर्फ जोगी गुर्जर ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए घर में घुसकर गर्भवती महिला का अपहरण किया। जब महिला को बचाने के लिए उसके ससुराल वाले आए तो इन्हें घसीट-घसीटकर उसकी गैंग ने पीटा। फिर पूरे गांव में दहशत फैलाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की। एक के बाद एक करीब 15 राउंड फायर किए। इस तरह की वारदात ने ग्वालियर की कानून-व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है।

गैंग तक पहुंचने में पुलिस को सफलता हासिल नहीं हुई सालों बाद इस तरह की दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देने की हिम्मत किसी बदमाश ने दिखाई है। उसकी घेराबंदी में ग्वालियर से मुरैना तक पुलिस लगी हुई है। घटना बुधवार रात करीब नौ बजे की है। फिलहाल गुंडे और उसकी गैंग तक पहुंचने में पुलिस को सफलता हासिल नहीं हुई है। इस घटना में महिला के सास-ससुर और चचिया ससुर व दादी सास घायल हुई हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन्हें गोली लगी है या किसी अन्य वजह से चोट लगी है। यह स्पष्ट नहीं हो सका है।

करीब एक साल पहले हुई अंजू गुर्जर की शादी जयारोग्य अस्पताल के ट्रामा सेंटर में इन्हें भर्ती कराया गया है। महिला की जान को भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि गुंडा उससे शादी करना चाहता था। जब शादी दूसरी जगह हो गई तो उसने इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दे डाला। श्योपुर के सैसईपुरा गांव की रहने वाली अंजू गुर्जर की शादी करीब एक साल पहले मुरैना के तिलौंधा गांव के रहने वाले जोगेंद्र उर्फ जोगी गुर्जर से तय हुई थी। सगाई भी हो गई थी। जोगी अपनी गैंग के साथ तीन गाड़ियों से यहां आया सगाई होने के बाद अंजू के स्वजनों को पता लगा कि जोगेंद्र उर्फ जोगी आपराधिक प्रवृत्ति का है। उस पर कई अपराध पंजीबद्ध हैं। यह सामने आने पर अंजू के स्वजनों ने रिश्ता तोड़ दिया। शादी करने से इंकार किया तो वह बौखला गया। अंजू के स्वजनों ने गुरजा गांव निवासी गिर्राज गुर्जर से शादी तय कर दी। करीब दस माह पहले शादी हो गई। अंजू अभी गर्भवती है। बुधवार शाम को अंजू अपने ससुराल वालों के साथ घर के अंदर थी। तभी तीन जोगेंद्र उर्फ जोगी अपनी गैंग के साथ तीन गाड़ियों से यहां आ गया। इनके हाथ में बंदूक, कट्टे व पिस्टल थी।