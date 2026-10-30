नए साल से बदलेगी गोवा एक्सप्रेस की ट्रेन संख्या, 1 जनवरी से ग्वालियर से नए नंबर से गुजरेगी ट्रेन

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। नए साल से रेल यात्रियों को गोवा एक्सप्रेस की पहचान नए ट्रेन नंबर से करनी होगी। रेलवे ने इस ट्रेन के दोनों दिशाओं में चलने वाले रैक की संख्या बदलने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था एक जनवरी 2027 से लागू होगी।

गोवा एक्सप्रेस अब 12779 के स्थान पर 17379 नंबर से होगी संचालित