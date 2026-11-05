ग्वालियर में नगर निगम की अनूठी पहल... 'स्वच्छ दीवाली' अभियान में मात्र 1 रुपये में मिले टीवी-फ्रिज और बेड

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। किसी के घर में जगह घेर रहा पुराना टीवी किसी के लिए मनोरंजन का नया साधन बन गया तो किसी के घर से निकला फ्रिज दूसरे परिवार के लिए बड़ी सुविधा। एक रुपये में टीवी, फ्रिज, आरओ और डबल बेड जैसे सामान पाकर जरूरतमंद परिवारों के चेहरों पर मुस्कान आ गई।

बाल भवन में गुरुवार को नगर निगम के स्वच्छ दीवाली एक रुपये वाली अभियान के तहत सामग्री वितरण के दौरान कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सामान लेने पहुंचे लोगों के लिए यह महज एक रुपये में वस्तु खरीदने का अवसर नहीं था, बल्कि घर की जरूरत पूरी होने की खुशी थी।

बाल भवन में गुरुवार को नगर निगम के स्वच्छ दीवाली एक रुपये वाली अभियान के तहत सामग्री वितरण के दौरान कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सामान लेने पहुंचे लोगों के लिए यह महज एक रुपये में वस्तु खरीदने का अवसर नहीं था, बल्कि घर की जरूरत पूरी होने की खुशी थी।

सामग्री वितरण कार्यक्रम में जरूरतमंद परिवारों को सामान देते नगर निगम के अधिकारी व अन्य। सौजन्य

जरूरतमंद परिवारों के लिए ये सुविधाएं मिलना किसी बड़ी सौगात से कम नहीं

कार्यक्रम में रूपसिंह स्टेडियम के पास निवास करने वाली ओमवती वाल्मीक अपने परिवार के लिए टीवी लेने पहुंचीं, तो वहीं मेंहदी वाले सैयद गोल पहाड़िया निवासी सुमन कुशवाह ने अपनी प्राथमिकता में फ्रिज को चुना। इरफान खान ने पलंग तो वहीं भावना ने आने वाले सर्दी के मौसम को देखते हुए रूम हीटर एक रुपये में खरीद लिया। जरूरतमंद परिवारों के लिए ये सुविधाएं मिलना किसी बड़ी सौगात से कम नहीं था। सिकंदर कंपू निवासी ममता ने शुद्ध पानी पीने के लिए आरओ खरीदा। सामान मिलने के बाद कई लोग इसे संभालकर घर ले जाने की व्यवस्था करते नजर आए। सामान वितरण कार्यक्रम के दौरान निगमायुक्त अभिषेक चौधरी, अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव, उपायुक्त एसबीएम मुकेश बंसल मौजूद थे।

सामग्री वितरण कार्यक्रम में बच्चों को खिलौने भी मिले। सौजन्य

25 हजार से अधिक वस्तुएं आईं अभियान में

नगर निगम ने दीपावली के दौरान घरों से निकलने वाली उपयोगी वस्तुओं को कचरे में जाने से बचाने के लिए 21 अक्टूबर से यह अभियान शुरू किया था। इस वर्ष शहरवासियों ने 25067 वस्तुएं जमा कराईं, जबकि पिछले साल यह संख्या करीब पांच हजार थी।