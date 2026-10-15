राज्यपाल मंगुभाई पटेल का ग्वालियर दौरा: विमानतल पर हुआ भव्य स्वागत, राजा मानसिंह तोमर संगीत विवि के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल

राज्यपाल मंगुभाई पटेल गुरुवार को दो दिवसीय प्रवास पर दोपहर 12 बजे ग्वालियर विमानतल पर पधारे। विमानतल पर क्षेत्रीय सांसद भारत सिंह कुशवाह, भाजपा जिला अध्यक्ष ग्रामीण श्री प्रेम सिंह राजपूत, जनप्रतिनिधि श्री दीपक शर्मा व श्री राजू पलैया ने पुष्प-गुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल गुरुवार को दो दिवसीय प्रवास पर दोपहर 12 बजे ग्वालियर विमानतल पर पधारे। विमानतल पर क्षेत्रीय सांसद भारत सिंह कुशवाह, भाजपा जिला अध्यक्ष ग्रामीण श्री प्रेम सिंह राजपूत, जनप्रतिनिधि श्री दीपक शर्मा व श्री राजू पलैया ने पुष्प-गुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया।

डिजिटल टीम, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल राजकीय विमान से राजमाता विजयाराजे सिंधिया विमानतल महाराजपुरा पर पधारे। विमानतल पर राज्यपाल का आत्मीय स्वागत हुआ।

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का सप्तम दीक्षांत समारोह शुक्रवार 16 अक्टूबर को आयोजित होगा। इस दिन यह समारोह राज्यपाल एवं कुलाध्यक्ष मंगुभाई पटेल की अध्यक्षता में प्रात: 11 बजे से राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार में आयोजित होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तानसेन सम्मान से अलंकृत प्रख्यात शास्त्रीय गायक एवं पं. अजय पोहनकर (पुणे) होंगे।

पं. पोहनकर द्वारा मंच से प्रस्तुति भी दी जाएगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में संस्कृति शिक्षा उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी एवं प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिकन्यास व धर्मस्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र लोधी को आमंत्रित किया गया है।

67 स्वर्ण एवं 2 वर्षो की 368 उपाधियां प्रदान की जाएंगी