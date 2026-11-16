राज्यपाल मंगुभाई पटेल आज ग्वालियर दौरे पर, जीवाजी विवि दीक्षांत समारोह के चलते कई मार्गों पर रूट डायवर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल सोमवार को ग्वालियर प्रवास पर रहेंगे। राज्यपाल जीवाजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल मंगुभाई पटेल 16 नवंबर को सुबह 9.50 बजे हेलीकॉप्टर से राजमाता विजयाराजे सिंधिया विमानतल पर पधारेंगे। इसके पश्चात प्रात: लगभग 10.30 बजे से जीवाजी विश्वविद्यालय पहुंचेंगे।

दीक्षांत समारोह के बाद जाएंगे वीआईपी सर्किट हाउसा राज्यपाल विश्वविद्यालय परिसर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वीआईपी सर्किट हाउस मुरार जाएंगे। राज्यपाल पटेल अपराह्न लगभग 2.30 बजे ग्वालियर विमानतल से वायुमार्ग द्वारा भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे।