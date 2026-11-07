ग्वालियर में धनतेरस पर जबरदस्त खरीदारी, बाजारों में खूब हुई धनवर्षा; 700 करोड़ रुपये का हुआ बंपर कारोबार

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। धनतेरस पर बाजारों में झूमकर धन वर्षा हुई। सोने-चांदी के आभूषण से लेकर वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, बर्तन और घरेलू उपयोग की वस्तुओं तक लोगों ने जमकर खरीदारी की। सुबह से शुरू हुई ग्राहकों की आवाजाही दोपहर बाद बाजारों में भीड़ में बदल गई। शाम होते-होते महाराज बाड़ा, सराफा बाजार, लश्कर, नई सड़क, जयेंद्रगंज और सिटी सेंटर के बाजारों में पैर रखने तक की जगह नहीं बची। बड़े शोरूम से लेकर छोटी दुकानों तक ग्राहकों की पसंद के अनुरूप खरीदारी होती रही।

कारोबारियों के आकलन के मुताबिक धनतेरस पर शहर में करीब 500 से 700 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान की दुकानों पर भीड़ टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, मोबाइल, लैपटाप और अन्य घरेलू उपकरणों की खरीदारी के लिए ग्राहक शोरूम पहुंचे। कंपनियों की ओर से दिए जा रहे विशेष ऑफर और छूट का लाभ उठाकर लोगों ने खरीदारी की। कई परिवारों ने पुराने उपकरणों के बदले नए उत्पादों को चुना। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में बीते वर्ष से करीब 2.5 गुना अधिक कारोबार होने का अनुमान है।

सराफा बाजार में खूब बरसा धन सराफा बाजार में हल्के वजन के आभूषण, सोने की चेन, अंगूठियां, मंगलसूत्र, चूड़ियां और डिजाइनर ज्वेलरी की मांग रही। वहीं चांदी के सिक्के, पूजा सामग्री और उपहार में दिए जाने वाले उत्पाद भी खूब बिके। भारी आभूषणों के बजाय ग्राहकों ने हल्के गहनों को प्राथमिकता दी। कारोबारियों के मुताबिक सराफा बाजार में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बेहतर कारोबार हुआ। ऑटो मोबाइल प्रतिष्ठानों में बुकिंग और डिलीवरी का लगा तांता ऑटोमोबाइल कारोबार में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। कार शोरूमों में सुबह से ही ग्राहकों की आवाजाही रही। कई परिवारों ने पहले से बुक कराई कारों की डिलीवरी शुभ मुहूर्त में ली। दोपहिया बाजार में सामान्य के साथ इलेक्ट्रिक वाहन भी ग्राहकों की पसंद बने। कारोबारियों के अनुसार इस क्षेत्र में करीब 100 करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है।