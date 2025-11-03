मेरी खबरें
    ग्वालियर में बंदूकबाज : 15 मिनट में 35 से 40 राउंड गोलियां चलाकर फैलाई दहशत, दो लोग घायल

    ग्वालियर के घासमंडी इलाके में बदमाश रिंकू कमरिया और उसकी गैंग ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर दहशत फैलाई। बदमाशों ने 15 मिनिट तक गोलियां चलाई हैं, इसमें 35 से 40 राउंड तक फायर किए गए हैं। जमीन को लेकर विवाद के चलते गोलीबारी की वारदात हुई है। गोली लगने से घायल युवकों के नाम हाकिम सिंह गौड़ और विजय प्रताप बघेल हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 08:22:15 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 09:07:28 AM (IST)
    फायरिंग में घायल हुए दो लोग औंर गोलियों के खाली खोल।

    HighLights

    1. बदमाश रिंकू कमरिया और उसकी गैंग का नाम सामने आया।
    2. क्राइम ब्रांच पर अपराधियों पर निगरानी की जिम्मेदारी होती है।
    3. आखिर यह गैंग खुले में घूम रही थी, किसी को भनक नहीं लगी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। उपनगर ग्वालियर के घासमंडी इलाके में बदमाश रिंकू कमरिया और उसकी गैंग ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर आतंक मचाया। इन लोगों ने हवलदार के बेटे और उसके दोस्त को टारगेट कर गोलियां चलाईं। दोनों के ही पैर में गोली लगी है। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस गोलीकांड के बाद पूरे इलाके में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई। बदमाशों ने 15 मिनिट तक गोलियां चलाई हैं, इसमें 35 से 40 राउंड तक फायर किए गए हैं। जमीन को लेकर विवाद के चलते गोलीबारी की वारदात हुई है।

    गोली लगने से घायल युवकों के नाम हाकिम सिंह गौड़ और विजय प्रताप बघेल हैं। इन्हें और इनके साथियों को रविवार रात घेरकर गोलियां चलाई गईं। घायल युवकों का कहना है- इनमें रिंकू कमरिया, अन्नी कमरिया, छोटू कमरिया, चेतन पंडित सहित इनके साथी बदमाश शामिल हैं। एक की जांघ व एक की पिंडली में गोली लगी है।


    क्राइम ब्रांच की सक्रियता पर सवाल, खुले में घूम रही गैंग

    क्राइम ब्रांच पर अपराधियों पर निगरानी की जिम्मेदारी होती है। आखिर यह गैंग खुले में घूम रही थी। किसी को भनक नहीं लगी।

    कानून व्यवस्था पर सवाल

    इस घटना ने कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न और शहर में अपराधियों के बुलंद हौंसलों की कलाई खोलकर रख दी है। हर माह काम्बिंग गश्त होती है, आखिर काम्बिंग गश्त में गुंडे और इसकी गैंग के गुंडों पर निगरानी, पूछताछ क्यों नहीं हुई। घासमंडी में ही इस बदमाश ने पहले गोलीबारी की थी।

    आखिर जमानत पर छूटने के बाद जमानत निरस्त पुलिस ने क्यों नहीं कराई। ग्वालियर में हथियार लाइसेंस पर अघोषित रोक है। गुंडों पर इतने हथियार कहाँ से आए और इतने राउंड कहां से आ गए। पुलिस इस पर भी निगरानी में फेल रही।

    रिंकू कमरिया की गैंग का नाम सामने आया

    घासमंडी में गोलीबारी हुई है। इसमें बदमाश रिंकू कमरिया और उसकी गैंग का नाम सामने आया है। - प्रशांत शर्मा, थाना

