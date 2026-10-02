ग्वालियर में 10 दिन का ट्रैफिक महाअभियान शुरू, पहले दिन 343 चालान; 50 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की सिफारिश

डिजिटल डेस्क। ग्वालियर की सड़कों पर यातायात व्यवस्था सुधारने और सड़क हादसों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर शहर में गुरुवार से 10 दिनों का विशेष ट्रैफिक चेकिंग अभियान शुरू किया गया है।

अभियान के पहले ही दिन अलग-अलग चौराहों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 343 वाहन चालकों के चालान काटे। इतना ही नहीं, नियमों की भारी अनदेखी करने वाले 50 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) निलंबित करने के लिए उनकी सूची आरटीओ को भेज दी गई है।