ग्वालियर में 10 दिन का ट्रैफिक महाअभियान शुरू, पहले दिन 343 चालान; 50 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की सिफारिश

डिजिटल डेस्क। ग्वालियर की सड़कों पर यातायात व्यवस्था सुधारने और सड़क हादसों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने अब सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर शहर में गुरुवार से 10 दिनों का विशेष ट्रैफिक चेकिंग अभियान शुरू किया गया है।
अभियान के पहले ही दिन अलग-अलग चौराहों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 343 वाहन चालकों के चालान काटे। इतना ही नहीं, नियमों की भारी अनदेखी करने वाले 50 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) निलंबित करने के लिए उनकी सूची आरटीओ को भेज दी गई है।
चेकिंग के दौरान जब बिना हेलमेट और बिना सीटबेल्ट वाले वाहन चालकों को पुलिस ने रोका, तो कई लोगों ने बचने के लिए रसूखदारों से फोन लगवाकर सिफारिश भी करवाई। लेकिन पुलिसकर्मियों ने किसी की एक न सुनी और नियम तोड़ने वालों का चालान काटने के बाद ही उन्हें वहां से जाने दिया।
रेलवे स्टेशन के पास ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के दौरान काफी हंगामा देखने को मिला। यहां एक बाइक पर तीन युवक बिना हेलमेट के सवार होकर जा रहे थे। जब ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने उन्हें रोका, तो चालक खुद को एबीवीपी का कार्यकर्ता और संगठन मंत्री बताने लगा तथा विवाद करने लगा। इन युवकों ने पुलिस पर गाड़ी की चाबी छीनने का आरोप लगाते हुए थाने पहुंचकर भी हंगामा किया। इंटरनेट मीडिया पर इस पूरी घटना का वीडियो भी जमकर प्रसारित हो रहा है। पुलिस ने नरमी न दिखाते हुए 300 रुपये का चालान बनाकर ही उन्हें छोड़ा।
सख्ती के साथ-साथ पुलिस जागरूकता का भी ध्यान रख रही है। झांसी रोड ट्रैफिक थाना प्रभारी अभिषेक रघुवंशी ने अपनी टीम के साथ केदारपुर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर (सीबीएसई) केदारधाम में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। यहां उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों को सुरक्षित जीवन के लिए यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। यातायात एसपी सुजावल जग्गा ने स्पष्ट किया है कि मुख्यालय के निर्देश पर यह अभियान पूरे 10 दिन चलेगा।
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