शीतला माता मंदिर हादसा: ट्रक के नीचे दबे भाई को बचाने 8 KM दौड़ा सौरभ, ₹800 देकर लाया क्रेन, फिर भी टूट गई सांसें

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर। शीतला माता मंदिर के पास हुए हादसे ने कई परिवारों को गहरा सदमा दिया है। हादसे के बाद घटनास्थल से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक के कई वीडियो और तस्वीरें सामने आ रहे हैं। इसी बीच बड़ागांव खुरेरी निवासी गौरव परिहार के छोटे भाई सौरभ का वीडियो भी सामने आया है।

वीडियो में सौरभ अपने भाई को बचाने के लिए किए गए संघर्ष को बयां करते हुए बताता है कि भाई ट्रक के नीचे दबा था। उसे बचाने के लिए वह करीब आठ किलोमीटर दौड़कर विक्ट्री फैक्ट्री पहुंचा और 800 रुपये देकर हाइड्रा लेकर आया, लेकिन इसके बावजूद वह अपने भाई की जान नहीं बचा सका।

सौरभ अपने भाई, बहन और भाई के दोस्त के साथ आया था मंदिर वीडियो में सौरभ बताता है कि वह अपने भाई, बहन और भाई के दोस्त के साथ शीतला माता मंदिर के मेले में आया था। दोस्त गाड़ी में ही रुक गया, जबकि तीनों भाई-बहन दर्शन करने चले गए। इसी दौरान हादसा हो गया। सौरभ के मुताबिक, उसने देखा कि उसकी बहन का पैर ट्रक के टायर के नीचे दबा हुआ था। भाई दिखाई नहीं दिया तो वह मदद लेने के लिए दौड़ पड़ा। विक्ट्री फैक्ट्री पहुंचा और ऑनलाइन 800 रुपये देकर लेकर आया क्रेन रास्ते में पुलिसकर्मी मिले तो उसने ट्रक उठाने के लिए क्रेन (हाइड्रा) बुलाने की गुहार लगाई। पुलिसकर्मियों ने कुछ ही मिनटों में क्रेन आने की बात कही। सौरभ इसके बाद भी मदद के लिए दौड़ता रहा। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे लिफ्ट दी, जबकि कुछ नहीं रुके। वह विक्ट्री फैक्ट्री पहुंचा और ऑनलाइन 800 रुपये देकर हाइड्रा लेकर घटनास्थल पर पहुंचा। ट्रक उठवाया, लेकिन तब तक भाई की जान नहीं बचाई जा सकी। वीडियो में सौरभ की बेबसी और भाई को खोने का दर्द सामने आता है।