ग्वालियर में हादसों पर लगेगा ब्रेक! डार्क स्पॉट और फ्लाईओवरों पर लगेंगी 'कैट आई'; DM ने दिए निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। शहर में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए डार्क स्पाट, पुलों और फ्लाइओवरों के एंट्री-एग्जिट पाइंट पर कैट आइ लगाई जाएंगी। कोचिंग संस्थानों, अस्पतालों और शहर के प्रमुख प्रवेश द्वारों पर भी रोड फर्नीचर स्थापित किया जाएगा।

कलेक्टर रुचिका चौहान ने शनिवार को स्मार्ट सिटी कार्यालय में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने महिला सुरक्षा से जुड़ी निर्भया कैफे परियोजना का निर्माण भी तत्काल शुरू कराने को कहा। सुरक्षा और गुणवत्ता के साथ तय समय-सीमा में पूरे हों कार्य बैठक में स्मार्ट सिटी के प्रमुख प्रोजेक्टों के साथ ही स्मार्ट सिटी की वित्तीय सहायता से नगर निगम द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सभी कार्य सुरक्षा और गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का पालन करते हुए तय समय-सीमा में पूरे किए जाएं।