नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। देवउठनी एकादशी 20 नवंबर एवं अन्य विवाह मुहूर्तों के अवसर पर बाल विवाह रोकने के लिये पुख्ता प्रबंध किए हैं। कलेक्टर रुचिका चौहान ने जिला प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ ही अन्य विभागों को सम्मिलित करते हुए जिला स्तर पर एवं विकासखंड और ग्राम स्तर तक बाल विवाह रोकने के लिए उड़नदस्तों का गठन किया है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2026 के अंतर्गत जिले में बाल विवाह की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही जन जागरूकता का भी विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम गठित कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग उपासना राय ने बताया कि देवउठनी एकादशी एवं आगामी विवाह मुहूर्तों पर संभावित बाल विवाह की सूचना व शिकायत प्राप्त करने के उद्देश्य से वन स्टाप सेंटर ग्वालियर में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम गठित किया गया है।